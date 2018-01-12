İnsan tacirlerine jandarmadan darbe: 11 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Timi, 9 Ocak Salı günü Didim’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak 11 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonların ilk bölümünde gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol olmak üzere 2 kişi serbest bırakıldı.

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, A.Ç., M.A., Y.Ç., B.Ö., H.A., A.A., B.A., İ.D., H.İ. ve T.P’yi evlerinde, Afganistan uyruklu K.M.İ.’yi ise Aydın Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 15 adet cep telefonu, 2 adet zodyak bot ve bunlara ait 2 bot motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından Didim Adliyesi’ne sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında tutuklanan 11 şüpheli Söke Kapalı Cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Çalışkan-Mehmet Barlas

