İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2016-2017 sanat sezonunun ilk sergisinde, usta fotoğraf sanatçısı İsa Çelik’i ağırlıyor. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle sokaklardan insan portrelerini kadrajına sığdıran usta sanatçı, “55. Sanat Yılı” sergisiyle sanatseverlerin karşısına bir kez daha insan ruhunu çıkarıyor.

5 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 15:00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile sanatseverlere kapılarını açacak olan sergi, 26 Ekim’e kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

Kent ve insan

Sanatında insanı merkeze alan usta fotoğrafçı İsa Çelik, “55. Sanat Yılı” adlı sergisinde yer alan fotoğraflarda Doğu’dan Batı’ya çeşitli kentleri ve o kentlerdeki insanı fotoğraf karelerine taşıdı. Çelik, 2013’te kutladığı 55. sanat yılı için çekmiş olduğu fotoğraflarla oluşturduğu bu sergide yer alan fotoğraflarda doğayı ve insanı ana konusu haline getirdi. Beyoğlu, Karaköy, Kıyıköy, Kilyos gibi İstanbul’un farklı yerlerinden fotoğraf karelerinin dikkat çektiği fotoğraflar arasında Yalova, Bolu, Zonguldak, Karabük, Ankara, Malatya, Nevşehir, Karaman, Konya, Afyon gibi Anadolu kentlerinin sokaklarından da kareler de yer alıyor.

