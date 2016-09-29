Diğer
Kategoriler

İnsanı merkeze alan usta objektif İsa Çelik İKÜSAG’da

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi 2016-2017 Sanat Sezonunun ilk sergisinde usta fotoğraf sanatçısı İsa Çelik’i ağırlıyor.

İnsanı merkeze alan usta objektif İsa Çelik İKÜSAGda

29 Eylül 2016 16:35

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2016-2017 sanat sezonunun ilk sergisinde, usta fotoğraf sanatçısı İsa Çelik’i ağırlıyor. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle sokaklardan insan portrelerini kadrajına sığdıran usta sanatçı, “55. Sanat Yılı” sergisiyle sanatseverlerin karşısına bir kez daha insan ruhunu çıkarıyor.

5 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 15:00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile sanatseverlere kapılarını açacak olan sergi, 26 Ekim’e kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

Kent ve insan
Sanatında insanı merkeze alan usta fotoğrafçı İsa Çelik, “55. Sanat Yılı” adlı sergisinde yer alan fotoğraflarda Doğu’dan Batı’ya çeşitli kentleri ve o kentlerdeki insanı fotoğraf karelerine taşıdı. Çelik, 2013’te kutladığı 55. sanat yılı için çekmiş olduğu fotoğraflarla oluşturduğu bu sergide yer alan fotoğraflarda doğayı ve insanı ana konusu haline getirdi. Beyoğlu, Karaköy, Kıyıköy, Kilyos gibi İstanbul’un farklı yerlerinden fotoğraf karelerinin dikkat çektiği fotoğraflar arasında Yalova, Bolu, Zonguldak, Karabük, Ankara, Malatya, Nevşehir, Karaman, Konya, Afyon gibi Anadolu kentlerinin sokaklarından da kareler de yer alıyor.
 

Etiketler: Fotoğraf, İsa Çelik, İstanbul Kültür Üniversitesi, sergi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!