İnsanlarla iletişim problemini yenmek için otostopla Türkiye’yi geziyor

Ankara’da ikamet eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki Faruk Polat, doktorların insanlarla iletişinin iyi olmadığı yönündeki algıyı yıkmak için otostop çekerek Türkiye’ye gezmeye karar verdi. Ankara’dan otostop çekerek hareket eden Faruk Polat, önce İzmit’e ardından Bartın’a geçti. Bartın’dan tekrar hareket eden Tıp öğrencisi Faruk Polat, sahil boyu otostop çekerek Kastamonu’nun Cide ilçesine kadar ulaştı. Cide-İnebolu karayolunda Sogukpınar Mevkisinde sahilde yürüyen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Faruk Polat, sahil boyu otostop çekerek Tiflis’e kadar ulaşmayı hedefliyor.

Ankara’dan yola çıktığını söyleyen Faruk Polat, “Cide ilçesine otostop çekerek geldim. Benim için otostop çekmek bir tutku ve bir kültürdür. Bu şekilde insanları tanıyorum. İnsanların ne kadar cömert, iyilik sever, ne kadar güzel insanlar olduğunu görüyorum, onları tanıyorum. Buda bize çok şey katıyor. Ben, Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Tıp Fakültesinde okuyorum. Doktorların insanlarla iletişim konusunda çok büyük zaafları olduğunu söyler vatandaşlar. Doktorlarda halk hakkında şikayetçidir. Ve ben, mesleğimi de bir araya getirerek vatandaşlarla iletişim konusunda daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.



Genellikle insanların kendisini araçlarına iyilik yapmak için aldığını ifade eden Polat, “Bizim Anadolu insanımız, genellikle yüzde 99 civarında insanların iyilikleriyle karşılaştım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Hala görüştüğüm insanlar var. Ben, şuanda Karadeniz turundayım. Ben, bu turda otostopla İstanbul’dan Bolu’ya gelirken yolda tanıştığım birisiyle Kaçkar’da inşallah birlikte çay içebileceğiz. Şuanda hala kendisiyle görüşüyoruz. Buda benim için çok güzel bir duygu. Beni tatmin ediyor” diye konuştu.



Şuana kadar Ankara’dan Cide’ye kadar otostop çekerek geldiğini ifade eden Polat, “Şuana kadar Ankara’dan İzmit’e gittim. İzmit’ten Bartın’a geçtim. Bartın’dan da sahil boyunca Cide ilçesine geçtim. Buradan sonrada inşallah Tiflis’e kadar gideceğim. Kaç kilometre yol yaptığımı bilmiyorum ama Tiflis’e kadar gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.



İnsanların biraz cesaretli olmasını isteyen Polat, şöyle konuştu: “İnsanlar, biraz cesaretli olsun. İnsanlar iyi, yollar güzel, güzel anılar yaşıyorsunuz. Hiç tahmin edemeyeceğiniz anılarla dolu. Bunlar anlatılmaz genellikle yaşanır. Yaşadıkça daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum”

Mehmet Salman