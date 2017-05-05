'İnsanlığın Gerçek Dostları' Ödüllendirildi

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Törenine İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, AB Eski Bakanı Egemen Bağış, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç,ve Sağlık Eski Bakanı Bülent Akarcalı gibi önemli isimler katıldı.

İAÜ Öğrencilerinden “Ege’ye Bir Dokunuş”

Gecede, İstanbul Aydın Üniversitesi(İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı öğrencileri tarafından hazırlanan bir defile de yer aldı. “Ege’ye Bir Dokunuş” adlı defile, moda dünyasının ünlü ismi Asil Çağıl’ın görkemli koreografisi ve aralarında Sema Şimşek, Günay Musayeva, Tuğçe Sarıkaya, Açelya Kartal, Marina Federenko, Gözde Coşkun, Parıl Erdem, Yağmur Ayaz, Yasemin Yeniay ve Metehan Sancaktar gibi ünlü isimlerin yer aldığı mankenlerin sunumuyla gerçekleştirildi.

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“Dumansız Hikayeler” de Ödüllerini Aldı

Haber spikeri Sevinç Satıroğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği, organizasyonunu ise organizatör Can Demiral’ın gerçekleştirdiği gece kapsamında, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde geliştirdiği ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen, “Sigarasız Yaşam” temalı “Dumansız Hikayeler Liselerarası Kısa Film Yarışması”nın ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Gecede ayrıca, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 2.sınıf öğrencileri de, mezuniyet projesi olarak geliştirdikleri “Illusion Make-up” adlı çalışmalarını sergiledi. 52 öğrencinin 25 ayrı fotoğraf çalışmasının yer aldığı sergide öğrenciler, beynin normal düzenler dışında çalışarak duyuların şaşırıp kalması anlamına gelen bu çalışmalarıyla geceye renk kattı.

"Bu savaş sonrası çok yol kat ettik"

TSSD Genel Başkanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin çalışmalarının aktarıldığı kısa film gösteriminin ardından yaptığı açılış konuşmasında derneğe katkı sunan herkese teşekkürlerini ileterek verilen emekler sonrası gelinen noktayı vurguladı.

Derneğin yapmış olduğu çalışmalardan ve faaliyetlerinden bahseden Aydın, alın terini yerine göre maddi imkânlarını bu uğurda seferber eden dava arkadaşlarımızla başardık. Sigara ile mücadeleyi gündeme getirdiğimiz zaman insanlar bunun mümkün olamayacağını söylüyorlardı ve TBMM sigara kartelleri tarafından baskı altına alınmış ve kuşatılmıştı. Öyle zamanlardan çıkıp bu günlere geldik. Bu yüzden o günden bugüne yanımızda olan yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim" dedi.

" Türkiye'de çok sayıda ölümün ve maddi kaybın sorumlusu sigara"

Tütün mamullerinin ülkeye, dünyaya ve insanlığa yaşattığı kayıplara dikkat çeken TSSD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın; " Tütün ve tütün mamulleri insanın vücuduna şırınga edilerek değil tamamen kendi kullanılmaya bağlı özenti yolu ile bulaşan bir hastalıktır. 1600’lerde başlayan Avrupa’ya giriş bugüne kadar ulaştığımızda her yıl ülkemizde 110 bin, dünyada bir milyarın çok üzerinde ölümüne sebep oluyor. Ormanlarımızın yarısı sigaradan yok oluyor. 20 bin insanımız sigara içmedikleri halde sigara içenler tarafından dolaylı olarak öldürülüyor. 15 milyar dolar sigaraya para ödüyoruz. 10 milyar dolarda sigara yüzünden sağlıklarını kaybeden insanların tedavileri için kullanılıyor. Yani her yıl sigaraya 25 milyar dolar para harcıyoruz. 25 milyar dolarla neler yapılabileceğini sizlerin takdirine bırakıyorum. Ama en önemlisi artık 21. Yüzyılda sigara kartelleri sigara üreten ülkeler bir ülkeyi istila etmek için tanklarını veya toplarını oraya göndermiyorlar. O ülkenin halkını sigaraya bağımlı hale getiriyorlar ve o ülkeyi hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel hem de sağlık yönünden kendi egemenliklerine kendi baskılarına ve güdümlerine alıyorlar şeklinde konuştu.

"Sigara kanser savaşçısı P50 genini yok ediyor"

Sigara ile savaş konusundaki çağrısını tekrar eden Dr. Mustafa Aydın ; "Kendimizi düşünmüyorsak bile arkamızdan gelecek olan pırıl pırıl gençleri düşünmek zorundayız. Sigara içen bir babanın çocuğu sigara içmediği halde 25 yaşında kanser oluyorsa, babadan çocuğa geçen ve kendi vücudundan sigara içtiğinden dolayı kendi kanından p50 genini öldürdüğü için maalesef çocukta sigara içmediği halde içmiş gibi kanser oluyor. Gençlerimizin torunlarımız düşünelim. Onlar için bırakmalıyız. Tam bağımsız bir Türkiye istiyorsak bu pırıl pırıl ülkeyi bu gençleri şehitlerle sulanmış bu toprakları bu sigara kartellerinin emellerine alet etmemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İşte ödül alan isimler!



Derneğin 2017 yılı için belirlediği “İnsanlığın Gerçek Dostları” Ödülleri, bu yıl sigaraya karşı verdikleri mücadelede öne çıkan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Erman Bülent Tuncer sigarayı bırakan her öğrencisine bir yıl ücretsiz yemek veren Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Bu yıl yapılan denetimlerde ilçe genelinde 489 işyerine sigara cezası uygulayan Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ve sigara karşıtı yayınlarıyla bilinen gazeteci Tayyar Işıksaçan’a takdim edildi. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can, Bonne Vie Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Solaker, Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Ceyda Erenoğlu ve Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay’a ise teşekkür ödülleri sunuldu. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Özel Ödülü ise, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlara adanan “15 Temmuz Şehitleri İçin Çal” adlı klip projesi nedeniyle İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü’ne verildi.

