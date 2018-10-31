İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnsanlık Dergisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

İnsanlık Dergisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
İnsanlık Dergisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Sadece iyilik haberlerinin yer alacağı İnsanlık Dergisi’nin ilk toplantısı gerçekleşti.

Gönüllülük esası üzerine kurulan ve yönetiminde doktor, öğretmen, hakim, sanatçı, bürokrat, avukat, gazeteci, yazar, öğrenciler ve daha birçok meslek grubundan bir araya gönüllülerden oluşan İnsanlık Dergisi ekibinin ilk toplantısı gerçekleşti.

Dünyada güzel çalışmaların da olduğunu duyurmak adına bir araya geldiklerini belirten İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, çok yakında derginin ilk sayısını değerli okurlarla buluşturacak olmanın haklı sevincini yaşadıklarını söyledi.

Dergide sadece iyilik haberlerinin yer alacağının altını çizen Doğru, "Günümüzde maalesef haberlerde ve sosyal medya platformlarında ekseriyetle olumsuz haberler yer almakta. Bir araya geldiğimizde "Hiç mi iyi bir haber yok" diyenlere artık insanlık dergisi adres gösterilecek. Çünkü insanlık dergisinde okunan her haber mutlaka tebessüm ettirmekte. Dergimizin kadrosu her yönü ile mükemmel bir ekipten oluşuyor. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bir araya geldiğimiz değerli dostlarla çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Çünkü her meslekten alanında uzman kişiler ile yola çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u ziyaret edip dergimizin okullarda da okutulması için gerekli girişimlerde de bulunacağız" dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.