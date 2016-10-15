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İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Durakta bulduğu parayı...

Edirnekapı’da bulunan bir otobüs durağında yaklaşık 50 bin lira civarında döviz bulan Hanife Önder, döviz dolu paketi sahibine ulaştırmak amacıyla polis merkezine teslim etti.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Durakta bulduğu parayı...

15 Ekim 2016 08:18
Yolda bulduğu binlerce TL değerinde parayı polise teslim etti - Tıkla İzle

Edirnekapı’da dün akşam saatlerinde arkadaşının kızıyla gezintiye çıkan Hanife Önder otobüs durağında sarı bir paket olduğunu fark etti. Paketin sahipsiz olduğunu dikkat eden Hanife Önder ilk olarak şüpheyle yaklaştı. Eğilerek paketi açan Önder, poşet içerisinde desteler halinde paranın olduğunu gördü. Otobüs durağı çevresinde kimseyi göremeyen Önder, para dolu poşeti alarak Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü, Eyüp Polis Merkezi Amirliği’ne getirdi. Polis memurları tarafından karşılanan Önder, gösterdiği örnek davranış nedeniyle tebrik edildi. Paket içinde yaklaşık 50 bin lira civarında döviz olduğu tespit edildi.

Arkadaşının kızıyla minibüs bekledikleri sırada durakta sahipsiz bir paket olduğunu gören Hanife Önder,’’ Arkadaşımın kızıyla yürüyüşe çıkmıştım. Edirnekapı’da minibüs bekliyorduk. Arkadaşımın kızı bir poşet fark etti. Abla burada bir poşet var, bomba olabilir mi diye bana sordu. Burada durmayalım dedi. Poşeti yerden kaldırdıktan sonra para olduğunu fark etti. Bunun içinde para var dedi. Poşeti alıp çantama koydum. Eyüp Polis Merkez’ine gelerek parayı teslim ettim. Memur arkadaşlar tutanak tuttu, sayarak miktarını tespit ettiler. 50-60 bin lira civarında bir döviz olduğunu ifade ettiler. En büyük temennim sahibine ulaşır bu para’’ ifadelerini kullandı.

Paranın sahibine ulaşmak amacıyla sosyal medya üzerinden çağrı yaptı
Bulduğu paranın sahibine ulaşmasının en büyük temennisi olduğunu vurgulayan Önder,’’ Karakoldaki işlemlerin ardından eve gittim. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştım. Sahibi bulunur umuduyla hesaplarımda paylaştım. Böyle bir durum karşısında herkesin bu davranışı gerçekleştirmesini beklerim. Polis memuru arkadaşlarda tebrik etti zaten. Para için adam öldürüyorlar sizi tebrik ederiz örnek davranışınızdan dolayı dediler. Paranın sahibi bulunursa, tanışmak isterim. İnşallah para yerine ulaşır ve mutlu olur. Restaurantta çalışıyorum. Alnımızın teriyle çalışarak kazandığımız parayı yiyoruz. Usta yardımcılığı yapıyorum’’ şeklinde konuştu. Polis ekipleri 50 bin TL değerinde bulunan dövizi, kayıp başvurusunda bulunan vatandaşlar içerisinde yapılacak araştırmaların sonucunda bularak teslim etmek için çalışma başlattı.

Oğuzcan Yazar 

Etiketler: edirnekapı, Hanife Önder, İstanbul


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