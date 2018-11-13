İnsanlık ölmemiş dedirten yaşlı adam örnek oldu

Çay Mahallesinde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mermer (63) çöp konteynerlerinden atık kağıt, plastik toplayarak geçimini sağlarken, Yolbaşı Camii yakınlarında konteyner içerisinde yaklaşık bir hafta önce poşete sarılmış vaziyette iki çeyrek altın ile ziynet eşyaları bulmuştu. Bulduğu ziynet eşyalarını hiç düşünmeden polise teslim eden yaşlı adamın örnek davranışı sosyal medyada ve ulusal basında geniş yer bulmuştu. Duyarlılığı ile örnek olan yaşlı adamı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu makamında konuk etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Ahmet Mermer, altını nasıl bulduğunu anlatarak, “Çoluğumuzun çocuğumuzun kursağından geçmesin “Kul hakkı”, “haram” dedim. Oğluma verdim polise teslim etmesini istedim” diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise örnek davranışından dolayı yaşlı adamı tebrik ederek, "Ahmet amca, Allah razı olsun. Ben seni yıllardır tanıyorum, alın terinle geçinen her anlamda zor şartlarda yaşayan bir insansın. Öyle tertemiz yüreğin var ki, şu yaptığın örnek olacak bir hareket. Gençlere de anlatılması lazım. İşte böyle insan nasıl olur, gerçek vatandaş, doğru dürüst bir insan nasıl olur? İnan bunu sen bize çok iyi şekilde anlattın. Gözlerimiz yaşardı. Allah razı olsun .Sizin gibi insanlar olduktan sonra Türkiye'de de Tokat'ta da sırtımız yere gelmez. Bizde her zaman senin yanındayız” diye konuştu.

Nurhan İçmez