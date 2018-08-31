İnsanlık yapacağına pişman oldu

Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde bulunan çeşmeden su içen Ömer Sarıhan çeşmenin başında içi dolu bir poşet fark etti. Poşeti alan Sarıhan poşette para olduğunu görünce sahibini aramaya başladı. Poşetin içerisinde bulunan parayı da sayan Sarıhan'ın yanına Sivas Belediyesi'nde beraber çalıştığı arkadaşı Rahmi Cevahir gelerek para kaybettiğini söyledi. Poşetin içerisindeki paranın miktarını Cevahir'in yanlış söylemesi üzerine Sarıhan durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada Cevahir de para kaybettiğini polise bildirerek yardım istedi. Parayı bulan Sarıhan'ın yanına gelen polis ekipleri daha sonra paranın sahibi Cevahir'e haber verdi.

Karşılaştığı tepkiyle şaşkına döndü

Parayı bulan Ömer Sarıhan polis ekipleri ile birlikte Meydan Cami'nin önünde paranın sahibini beklemeye başladı. Caminin önüne gelen Cevahir parayı bulanın Ömer Sarıhan olduğunu görünce tepki gösterdi. Karşılaştığı tepkiyle şaşkına dönen Sarıhan poşetin içerisindeki paranın miktarını doğru söylemediği için Cevahir'e parayı vermediğini söyledi. Gördüğü tepkiye anlam veremediğini ifade eden Sarıhan, "İnsanlık ölmüş" dedi.

"Paranın miktarını yanlış söyleyince vermedim"

Parayı bulan Ömer Sarıhan,"Paşa Camisi'nin oradaki tatlı sudan su içerken yerde bir poşet gördüm baktım içerisinde para var. Önümden bir arkadaş gidiyordu ona sordum 'Sizden mi bir şey düştü dedim', 'yok' dedi. Bu arada başka bir arkadaş geldi '10-20 lira düşürdüm' deyince ona vermedim. Polise haber verdim" diye konuştu.

Caminin bahçesinde parayı saydığını anlatan Sarıhan,"Saydım çünkü gelen olursa ne kadar kaybettiğini sorayım istedim. Her duyarlı vatandaşın bunu yapmasını beklerim. Bu benim 15 maaşım neredeyse, tabii bu helal para değil" şeklinde konuştu.

Parasını kaybeden Rahmi Cevahir ise "Allah bin kere razı olsun. Hem arkadaştan hem polisten iki dakikada olayı çözdüler. Araba sattım arabanın parasını aldım. Gelirken su içtim. Su içerken dalgınlığıyla unuttum, sonra geldim 'Ömer abi para düşürdüm sen mi buldun' dedim. 'Yok' dedi. Polis arkadaşlar devreye girdi. Rahatladık yani" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cevahir, Sarıhan'a sarılarak parasını bulduğu için teşekkür etti.

Veysel Korkmaz





