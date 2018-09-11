İnsansız savaş uçağı 2023 öncesi göklerde

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festival ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini hızlandırmak hedefleniyor. “Tam bağımsız Türkiye için hayal et, araştır, geliştir, üret” sloganı ile yola çıktıklarını belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bugün insansız silahlı hava araçlarını üreten Türkiye’nin gelecekteki yeni beyinlerini bu festival ile gün yüzüne çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Baykar tesislerinde medya yöneticilerini ağırlayan Bayraktar “Şu anda Türkiye’den ihracat edilen ürünlerin kilogram fiyatının 1,6 dolar, Bunu 2023 yılında kilogram başına 4,5 dolarlık seviyeye çıkarmak istiyoruz” dedi.

İnsansız savaş uçağı hakkında da bilgi veren Selçuk Bayraktar, “İnsansız savaş uçağını inşallah 2023 öncesi ve 1,5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracı da inşallah 2019’da uçuracağız. Türkiye SİHA da satmaya başladı. 2012 de biz minilerini satmıştık. Şimdi büyükleri gitmeye başladı. Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 yer var” diye konuştu. Terör olaylarının son iki yıl azalmasında İHA’ların büyük katkı sağladığını dile getiren Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını bize dışarıdan vermiyorlardı. Çünkü terörün bitmesini istemiyorlardı. Son iki senedir terör olayları çok azaldı niye çünkü insansız hava araçları çok etkili kullanılıyor. 58 tanesi Bayraktar’tan. Şu an biz konuşurken de 15 tanesi havada. Bu sayı git gide artacak 50 olacak. İnsansız hava araçlarını da teslim ettiğimizde iş bitmiyor. Eğitimlerini de biz veriyoruz. Benim üç senem ekiple beraber Güneydoğu da geçti. Afrin operasyonunda da çok özel teknolojilerle İHA’larımız donatıldı. Bayraktar TB1 kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Türkiye kadar terörle mücadele harekatı yapıp bu kadar teknolojiyi kullanan başka ülke yok.” Baykar’ın üretimiyle Türkiye’nin İHA ithalatı yapmasının önünün kesilmesinin ülkeye maddi katkısının hatırlatılması üzerine Selçuk Bayraktar “Bu parayla ölçülmez; ölçülecek olsa milyarlarca dolardır” ifadelerini kullandı.

İKİ BİN HACKER GELİYOR

TEKNOFEST, kapsamda gençler Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, Tübitak ve Türksat’ın kendilerine sunduğu malzeme desteği ile roket, otonom sistemler, yapay zeka, İHA dâhil olmak üzere 12 farklı kategoride kıyasıya mücadele edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da 2 milyon liralık malzeme desteği ile katkı verdiği yarışmada toplam 2 milyon liralık ödül dağıtılacak. Ayrıca dünyanın en hızlı drone’ları World Drone Cup yarışmasına katılacak. 2 bine yakın hacker da HackIstanbul 2018 CTF etkinliği ile siber saldırı atakları düzenleyecek.