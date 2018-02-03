İnsansız sistemlerde yeni dönem başladı

Yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve milli imkanlar ile uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol bilgisayarı,milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilen teknik ve uçuş eğitimlerine 2017 yılının Ekim ayında başlanarak, eğitimler başarıyla tamamlandı.

Mühendisler ve yerli firmalar gururumuz oldu

TAI, mühendislerin özenli çalışmaları ve yerli firmaların verdiği desteklerle, milli ve yerli imkanları bir araya getirerek ülkemizdeki savunma sanayi başarısını artırmakta iddialı olmaya devam etti. AR-GE ve üretim çalışmalarını başarıyla yürüten TAI, Türk Savunma Sanayi’nin en önemli projeleri arasında gösterilen ANKA-S’nin ilk aşamalarını başarıyla tamamladı.

ANKA-S kapsamında kazanılan kabiliyetler

ANKA-S Hava Kuvvetleri Komutanlığına stratejik güç katacak bir sistemdir. Aynı anda 6 adet hava aracı uydu üzerinden kontrol edilebilecek. Bilgi güvenliği ve veri güvenliği en üst düzeye çıkartıldı. Tüm haberleşme sistemlerinde kriptolu veri iletimi sağlanarak, IFF ve telsiz haberleşmesinde donanımsal kripto kullanıldı. Veri kaydı milli kriptolama çözümü ile korunmaktadır. Tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazırdır.

Görevler tam olarak simüle edilmekte olup, hava aracı kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabilmektedir. Link kaybı durumunda tanımlı meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, kamera güdümlü uçuş modu ve tam otonom uçuş özellikleri ile görev odaklı uçuş sağlamaktadır.

Yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamera ile teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesi ile hava-yer/yer - yer haberleşme desteği sağlanmaktadır.