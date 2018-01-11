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İnşattan düşen usta hayatını kaybetti

Konya’da çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen tesisat ustası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnşattan düşen usta hayatını kaybetti

11 Ocak 2018 22:26

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Davet Sokak üzerinde bir binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde inşaat alanına gelen tesisat ustası Yahya Akbuğa (47), 3’üncü katta çalışmaya başladı. İnşaatın 3’üncü katında çalışmasını sürdüren Akbuğa, iddialara göre, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metrelik yüksekten beton zeminine düştü. Yahya Akbuğa’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan tesisat ustasını, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Akbuğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Yahya Akbuğa’nın sosyal medyadaki hesabından eşi ve askerde olduğu öğrenilen oğlu ile çektiği fotoğraftaki “az kaldı” yorumu ise yürek burktu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

İbrahim Yetkin
 

 

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