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Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabı nasıl dondurulur? (Instagram kapatma linki)

Son dönemin en popüler sosyal paylaşım platformundan biri olan Instagram, milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları hesabını nasıl sileceğini merak ediyor. Peki, Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabı nasıl dondurulur? (Instagram kapatma linki)

14 Mart 2018 11:00

Milyonlarca kullanıcıya sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, son zamanların en popüler sosyal paylaşım platformundan biri. Instagram'da fazla zaman kaybettiğini düşünen, hesabını silmek ya da geçici süre dondurmak isteyen kullanıcılar, Instagram hesabının nasıl kapatılacağını merak ediyor. Instagram hesabını silmek ya da dondurmak isteyenler için hesap kapatmak için izleyeceğiniz yolu sizler için paylaştık. 

Instagram hesabı nasıl silinir?

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silerseniz eğer bir daha hesabınıza erişmeniz mümkün değil. Hesabınızı kalıcı olarak silmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerek 

Hesap silmek için tıklayınız...

İkinci adımda açılan bağlantıda, eğer oturumunuz açık değilse, önce oturumunuzu açın. Daha sonra tekrar yukarıdaki bağlantıya gidin.

Üçüncü adımda “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” bölümünün yanındaki kutucuktan, hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. 

Hesap silme nedeninizi seçtikten sonra, hesabınızı sileceğiniz asıl bölüm açılacak.

Bu bölümde önce şifrenizi boş kutucuğa girmeniz, daha sonra kırmızı renkli “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazan butona tıklamanız gerekiyor.

Tüm bunları yaptıktan sonra hesabınız silinmiş olacak

Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

Sağ üst kısımdaki insan simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

Etiketler: hesap dondurma, Instagram, Instagram hesabı nasıl silinir

 

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