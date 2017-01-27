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‘Instagram Live’ın ilk canlı içeriği Türk Telekom’dan!

Türk Telekom, sosyal medya kullanıcılarının merakla beklediği ‘Instagram Live’ için hazırladığı özel projeyle bir ilke imza attı ve Instagram’da canlı yayında içerik hazırlayan ilk şirket oldu.

Instagram Liveın ilk canlı içeriği Türk Telekomdan!

27 Ocak 2017 09:34
‘Instagram Live’ın ilk canlı içeriği Türk Telekom’dan! - Tıkla İzle

Türkiye’de ilk kez 24 Ocak 2017’de canlı yayın özelliğini kullanıcılarına açan Instagram, Live özelliği ile her yerde canlı yayın yapma imkânı sağlıyor.Türk Telekom da Türkiye’de canlı yayında hazırlanan ilk Instagram paylaşımını gerçekleştiren şirket oldu.

Gerçek bir sahne ortamında gerçekleştirilen Türk Telekom Instagram Live canlı çekimlerinde ‘En güzel anlarınızı Türk Telekom 4.5G ile paylaşın’ temasına yer verildi. Paylaşımı ile sosyal medyada yankı uyandıran Türk Telekom, Instagram Live ile sahnedeki heyecan ve eğlence dolu anları da eşzamanlı olarak tüm takipçileriyle paylaştı. Yönetmen koltuğunda sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez’in yer aldığı projede, canlı yayında alışılagelmiş marka çekimlerinin aksine dekordan özel efekte, oyunculardan içerik yönetimine kadar tüm unsurlar bir araya getirilerek bir Instagram içeriğinin hazırlanış süreci takipçilerle paylaşıldı.
 

Etiketler: canlı yayın, Instagram, instagram live, teknoloji, Türk Telekom


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