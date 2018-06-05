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İnstagram neden yok neden çöktü? Instagram neden girilmiyor? İnstagram hacklendi mi?

İnstagram neden yok ve neden çöktü? Instagram neden girilmiyor? Instagram'a şu anda erişim sıkıntısı yaşanıyor. Peki İnstagram çöktü mü ve neden çöktü? İşte sosyal medya araçlarından Instagram'ın erişim sıkıntısının sebebi.

İnstagram neden yok neden çöktü? Instagram neden girilmiyor? İnstagram hacklendi mi?

05 Haziran 2018 13:37

Instagram'a bu akşam itibariyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram'a neden girilmiyor sorusu şuan sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Instagram neden çöktü? Instagram ne zaman açılacak? İşte aklınıza takılan bu sorulara cevap niteliğindeki haberimiz... İnsanlar en çok bu sorunun cevabını merak etmeye başladı.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a yaklaşık 10 dakikadır iletişim sağlanamıyor.

Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

Etiketler: Erişim sıkıntısı, ınsta, insta neden açılmıyor, Instagram, instagram neden açılmıyor, neden çöktü, niye girilmiyor

 

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Toplam Yorum (2)

  • mehmet tarık : 16 Mart 2018, Cuma 17:31
    00
    bendede aynı
  • can : 05 Mart 2018, Pazartesi 12:04
    00
    Çıkıp girdim simdi hiş girilmiyo diyorki Üzgünüz! Sayfa silinmiş veya yayından kaldırılmış olabilir. diyo tek bendemi sorun var yok sa herkestemi öyle ?
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