Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Teknoloji »
  • İnstagram neden yok ve neden çöktü? Instagram neden girilmiyor? -Erişim sıkıntısı- 10 Kasım 2017

İnstagram neden yok ve neden çöktü? Instagram neden girilmiyor? -Erişim sıkıntısı- 10 Kasım 2017

Instagram'a şu anda erişim sıkıntısı yaşanıyor. Peki İnstagram çöktü mü ve neden çöktü? İşte sosyal medya araçlarından Instagram'ın erişim sıkıntısının sebebi.

İnstagram neden yok ve neden çöktü? Instagram neden girilmiyor? -Erişim sıkıntısı- 10 Kasım 2017

10 Kasım 2017 00:20

Instagram'a bu akşam itibariyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram'a neden girilmiyor sorusu şuan sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Instagram neden çöktü? Instagram ne zaman açılacak? İşte aklınıza takılan bu sorulara cevap niteliğindeki haberimiz... İnsanlar en çok bu sorunun cevabını merak etmeye başladı.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

Facebook'un sahibi Zuckerberg'in sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram’da erişim sıkıntısı yaşanıyor. 

Etiketler: 10 mayıs 2017, Erişim sıkıntısı, ınsta, insta neden açılmıyor, Instagram, instagram neden açılmıyor, neden çöktü, niye girilmiyor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç