İnstagram neden yok ve neden çöktü? Instagram neden girilmiyor? İnstagram hacklendi mi?

Instagram'a bu akşam itibariyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram'a neden girilmiyor sorusu şuan sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Instagram neden çöktü? Instagram ne zaman açılacak? İşte aklınıza takılan bu sorulara cevap niteliğindeki haberimiz... İnsanlar en çok bu sorunun cevabını merak etmeye başladı.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

Facebook'un sahibi Zuckerberg'in sahibi olduğu popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram’da erişim sıkıntısı yaşanıyor.