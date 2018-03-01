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Instagram remix nedir ? Instagram Remix ne işe yarar ?

Instagram kullanıcılarına Remix adını verdiği yeni bir özelliği duyurdu. Peki Remix nedir? Ne işe yarar ? İşte detaylar...

Instagram remix nedir ? Instagram Remix ne işe yarar ?

01 Mart 2018 15:57

Instagram,duyurduğu yeni bir özellikle beraber kullanıcıların artık size direkt mesaj ile gönderdiği resimleri düzenlemenize olanak sunmaya başladı. Örneğin; Biri direkt olarak size bir fotoğraf gönderdikten sonra, bu mesajın altındaki kamera tuşuna basarak cevap verebiliyorsunuz. Daha sonra geri göndermek için bir fotoğraf çektiğinizde, size gönderilen orijinal fotoğraf da cevabınıza ekleniyor ve bu şekilde, orijinal fotoğrafı hareket ettirebiliyor, boyutunu değiştirebiliyor, üzerine çizim yapabiliyor veya yapışkanlar yada yazılar ekleyebiliyorsunuz. Instagram'ın "remixing" olarak adlandırdığı düzenleme özelliği ile beraber, aynı zamanda sadece bir kere veya döngü halinde izlenebilen  fotoğraflar ve videolar gönderme seçeneği de kullanıcılara sunulmuş durumda.

Etiketler: Instagram, Instagram remix

 

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