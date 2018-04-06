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İnstagrama neden girilmiyor? İnstagrama ne oldu? | İnstagram'a girmiyor

Instagrama neden girilmiyor? Instagrama ne oldu? Ünlü sosyal platform uygulaması İnstagram'a ara sıra girilemiyor. Kullanıcılar Instagrama neden girilmiyor? sorularını sormaya başlıyor. Peki Instagrama ne oldu?

İnstagrama neden girilmiyor? İnstagrama ne oldu? | İnstagrama girmiyor

06 Nisan 2018 23:10

Instagrama neden girilmiyor? İnstagrama ne oldu? Dünyaca ünlü sosyal medya paylaşım uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar paylaşımları görüntülemekte zorlanıyor.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram'a yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

 

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