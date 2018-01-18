Instagram'a son görülme özelliği geldi! Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Instagram'a bomba bir özellik daha geldi. Son görülme tarihi artık Instagram'da. Bu özelilik kullanıcıları 2'ye böldü beğenenler de var beğenmeyenler de. Peki, Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır? Tüm detaylar haberimizde...

INSTAGRAM SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Instagram, WhatsApp’de ‘Son Görülme’ ve Facebook Messenger’da ‘Aktif olarak’ benzer bir yeni özellik test edildi.

Uygulamanın Instagram Direk Mesaj bölümüne girerek erişilebilir. Seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.

Kullanıcı uygulamada çevrimiçi olduğunda en son görüldüğü zaman gösteriliyor. ‘Şu an Aktif ‘, ‘Bugün aktifti’, ‘1 saat önce aktifti’, ’24 saat aktif’ gibi zaman aralıkları belirtiliyor.

Instagram Nedir?

Instagram fotoğraflar üzerinde filtre ve efekt uygulamalarına izin veren bir fotoğraf paylaşma ve düzenleme uygulamasıdır. İlk olarak iPhone için yapılmış olan bu uygulama Android işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanılabilmektedir. Gençler arasında sıklıkla kullanılmakta olan bir uygulama olan Instagram ile profesyonel fotoğraflar elde etmek mümkün olmaktadır. Çok kısa bir sürede filtre uygulamaları ve efektlerle birlikte oldukça farklı görünümlerde fotoğraflar elde edilebilmektedir.