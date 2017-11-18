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Instagram'a yeni özellikler kapıda! (Instagram'a ne özelliği geliyor)

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformundan biri olan Instagram'a yeni özellikler geliyor. Kullanıcılar bu özelliklerden oldukça memnun kalacak gibi. İşte Instagram'a gelecek olan yenilikler

Instagrama yeni özellikler kapıda! (Instagrama ne özelliği geliyor)

18 Kasım 2017 09:01

Instagram, bugün masaüstü versiyonu için iki yeni özelliğini açıkladı. İnsanlar artık Instagram web sitesinden hikaye paylaşabilecek ve gönderi kaydedebilecek.Artık masaüstünde Instagram akışının sol üst köşesindeki kamera ikonuna tıklayarak kütüphaneden görsel seçilip hikaye olarak paylaşılabilecek.Aynı zamanda hikayeye metin eklenebilecek ve metni rengi değiştirilebilecek.

Öte yandan kullanıcılar Instagram.com'da diledikleri gönderileri kaydedebilecek ve sayfanın sağ üst köşesindeki yer işaretleri (bookmark) ikonundan bu gönderileri tekrar görebilecek.Bu özellikler önümüzdeki haftalarda Instagram'da kullanıcılarına hizmete sunulacak.

Etiketler: Instagram

 

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