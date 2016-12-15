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Instagram’da canlı yayın dönemi

Instagram, canlı yayın özelliği ile kullanıcılardan tam not aldı. Milyonların beğeni ile kullandığı Instagram paylaşım tutkusuna yeni bir boyut getirdi. Aynı zamanda Instagram paylaşımların kaydedilebilmesini sağlayan bir özelliği de yayına aldı.

Instagramda canlı yayın dönemi

15 Aralık 2016 10:09

Instagram, canlı yayın özelliğini, aktif hale getirdi. Artık Facebook ve Periscope gibi canlı video yayını yapabilirsiniz.Instagram’ın son sürümünde canlı yayın yapmak için yapılması gereken ilk iş sol üst köşede yer alan kamera simgesine dokunmaktır. Bura da dokunulan parmağı sağ tarafa doğru kaydırmak yeterli olacaktır.

Instagram’da canlı yayın nasıl yapılır?

Uygulama üzerinde, video çekmek için ekranı kaydırdığınızda, karşınıza gelen ekranda “canlı” butonuna basarak videoyu kayıt etmeden, canlı yayın yapabilirsiniz. Instagram’ın canlı yayın videoları, Periscope ve Facebook Live gibi daha sonra seyredilmek üzere kayıt edilemiyor. Takipçilerin, canlı yayınları anında seyretmesi gerekiyor.

Canlı yayın takibi
Takip edilen kişilerin canlı yayına geçtikleri ise kullanıcı adlarının altında yer alan “LIVE” ifadesi anlaşılmaktadır. Ayrıca canlı yayın uyarı da geleceği için anlamak çok kolay olacaktır. Bunun dışında keşfet bölümüne de göz atarak canlı yayın yapan isimleri görmek mümkün olacaktır.

HERKES HERKESİ SAVE'LEYEBİLECEK

Instagram'ın son güncellemesi ile gelen özellik, kullanıcılara daha sonra incelemek istedikleri bir paylaşımı kaydetme imkanı veriyor.

Böylece ilgili post daha sonra offline olarak da incelenebiliyor.
 

Etiketler: Instagram


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