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Integral Forex Türkiye Kupası maç sonucu: Yeşilgiresun Belediyespor: 79 - Pınar Karşıyaka: 85

Türkiye Basketbol Federasyonu İntegral Forex Türkiye Kupası ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka'ya 85-79 mağlup oldu.

Integral Forex Türkiye Kupası maç sonucu: Yeşilgiresun Belediyespor: 79 - Pınar Karşıyaka: 85

15 Şubat 2017 20:05

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Can Mavisu

Yeşilgiresun Belediyespor: Malcolm Armstead, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut, İnanç Koç, Metin Türen, Doğuş Özdemiroğlu, Tansu Aksoy, Anthony Gill, Efe Beşok, Deyan Ivanov, Ricardo Ledo
Başantrenör: Dorde Sjan

Pınar Karşıyaka: Brenton Lajames Petway, Muhammed Baygül, Akif Egemen Güven, Michael Green, J. Covan Brown, Mateusz Michal Ponitka, Joshua Colton Owens, Erdi Gülaslan, Alp Karahan, Soner Şentürk, Dajuan Michael Summers, Görkem Doğan
Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 19-30 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 31-48 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 46-62 (Pınar Karşıyaka lehine) 

Cem Geçim 

Etiketler: İntegral Forex Türkiye Kupası, maç sonucu, Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediyespor


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