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Inter taraftarının Icardi öfkesi bitmiyor

Inter taraftar grubu Curva Nord'un kaptan Mauro Icardi'ye tepkisi artarak sürüyor.

Inter taraftarının Icardi öfkesi bitmiyor

17 Ekim 2016 14:34

Yayınlanan otobiyografik kitabında 2015 yılında bir maç bitiminde Curva Nord taraftarlarıyla yaşadığı gerilim sonrasında soyunma odasında “Arjantin'den yüz tane kiralık katil getireceğim görecekler" dediğini yazan Arjantinli golcüye tepkiler hafta sonu oynanan Inter-Cagliari maçında da sürmüştü. Inter'in kale arkası tribünlerinde bulunan taraftar grubu 'Curva Nord' Arjantinli oyuncu için "Adam değilsin, kaptanımız değilsin, sadece bir b.ksun" pankartının yanı sıra, maç sonrası oyuncunun evinin önünde 40 kadar bir taraftar grubu "Biz buradayız, Arjantinli arkadaşların gelince haber verecek misin, yoksa adice mi yapacaksın?" şeklinde bir pankart açtı. La Repubblica gazetesinin haberine göre, evin önündeki taraftarlar Mauro Icardi'ye fiziki saldırıda bulunmaya çalıştı ancak silahlı olan apartman görevlisi araya girerek Arjantinli oyuncuyu korudu.

Taraftarlar ikiye bölündü
23 yaşındaki oyuncu Cagliari maçı öncesinde sosyal medya hesabından kitapta kullandığı dilin abartılı olduğunu ifade eden bir özür metni yayınlamış ancak Curva Nord tarafından kabul görmemişti. Cagliari maçında bir de penaltı kaçıran Icardi için taraftarların ikiye bölündüğü görüldü. San Siro'da oynanan maç öncesi kadrolar okunurken kaptan Icardi anonsunda bir kısım taraftar yuhalarken, bir kısım da alkışta bulundu.
Curva Nord taraftar grubu Arjantinli yıldız oyuncunun kitapta anlattığı gerilimin de yanlış bir şekilde aktarıldığını ifade ederken, Icardi'nin kaptanlığının geri alınmasını istedi.

Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti de maç öncesi yaptığı açıklamada, "Kimsenin Inter gibi büyük bir camianın imajını zedelemeye hakkı yoktur. Mutlaka bir takım önlemler alacağız. Icardi'nin kaptanlığı için ise bakacağız. Taraftarlarımıza saygı için her şeyi yapacağız çünkü onlar bizim en önemli değer" demişti.

Takımdan ayrılacak iddiaları
Inter Kulübü yönetiminin, Icardi konusunda bugün bir toplantı yapması bekleniyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Arjantinli oyuncunun kaptanlığının geri alınması ihtimali oldukça yüksek. Icardi'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de yansıyan haberler arasında. Sezon başında Real Madrid, Atletico Madrid ve Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Icardi'yi, Inter sözleşme yenileyerek kadrosunda tutmayı başarmıştı. 

Burak Ortahamamcılar

Etiketler: Curva Nord, inter, Inter taraftarı, Mauro Icardi


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