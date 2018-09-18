İnter - Tottenham Canlı İzle AZ TV İdman TV | İnter Tottenham şifresiz veren kanallar

İnter Tottenham Canlı İzle... Bu yaz transfer döneminde kadrosuna Nainggolan, Asamoah, de Vrij ve Vrsaljko gibi isimleri kadrosuna katarak eski günlerine dönmenin hesaplarını yapan İnter, evinde Tottenham'ı konuk edecek. İnter ile kadrosunu bozmayan ve takıma kimseyi dahil etmeyen Tottenham'ın mücadelesi merakla bekleniyor. Karşılaşmaya ait tüm detaylar ise bu haberimizde yer alıyor...

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İnter - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma İdman TV kanalından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

İnter: Handanovic, Skrinar, de Vrij, Miranda, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, İcardi

Tottenham: Vorm, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Wanyama, Dembele, Moura, Lamela, Eriksen, Kane

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:

Bu Akşam

19.55 Barcelona - PSV

19.55 Inter - Tottenham

22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain

22.00 Monaco - Atletico Madrid

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

22.00 Kızılyıldız - Napoli

22.00 Schalke 04 - Porto

19 Eylül Çarşamba

19.55 Ajax - AEK

19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim

22.00 Manchester City - Olympique Lyon

22.00 Benfica - Bayern Münih

22.00 Real Madrid - Roma

22.00 Valencia - Juventus

22.00 Young Boys - Manchester United

22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova