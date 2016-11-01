Sezon öncesi çalışmalarına geçen sezon takımı çalıştıran Roberto Mancini yönetiminde başlayan Inter, daha sonra tecrübeli teknik adamla kulübün Çinli yeni patronları arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yolları ayırmış ve sezon başlamadan kısa bir süre önce Holllandalı çalıştırıcı Frank De Boer'yı takımın başına getirmişti.

Başarısız sonuçların ardından şampiyonluk potasının uzağında kalan ve ligde 12. sıraya kadar gerileyen Inter'de bir süredir gönderileceği haberleri ortada dolaşan De Boer'in görevine hafta sonu alınan Sampdoria mağlubiyeti sonrasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcının yönetimindeki Inter UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda da 3 puan ile son sırada yer alıyor.

De Boer göreve geldikten sonra sezon başında Mancini tarafından transfer edilen Caner Erkin'le çalışmak istememiş ve milli oyuncu Beşiktaş'a satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı. Inter'in başında sadece 84 gün kalabilen Frank De Boer'in 1,3 milyon Euro tazminat alacağı açıklandı.

Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Southampton ve hafta sonu Crotone karşılaşmalarında Inter'in başında altyapı antrenörü Stefano Vecchi olacak. De Boer'den boşalan teknik direktörlük görevi için ise geçen sene Lazio'yu çalıştıran Stefano Pioli ismi ise en güçlü aday olarak değerlendiriliyor.



Burak Ortahamamcılar