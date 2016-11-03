İki gün önce Teknik Direktör Frank de Boer’in görevine son veren İtalyan ekibi ilk aday olarak Lazio’nun eski çalıştırıcısı Stefano Pioli ismi geçse de gün geçtikçe aday listesine başka isimler de ekleniyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Pioli’nin yanı sıra Guus Hiddink, Villas Boas, Marcelino Garcia Torali, Francesco Guidolin ve Vitor Pereira, Inter’in öncelikli aday listesini oluşturuyor. Ancak bu isimlerde Villas Boas’ın Çin’in Shangay kulübüne gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Inter’in Çinli sahiplerinin Vitor Pereira ile henüz direkt temasa geçmediklerini ancak Suning firması yetkililerinin hafta sonu Milano’ya gelmesinin ardından takımın yeni teknik direktörünün belirleneceği ifade ediliyor.

Sampdoria mağlubiyeti sonu oldu

FC Inter Kulübü Teknik Direktör Frank de Boer’in görevine son verdi. Sezon öncesi çalışmalarına geçen sezon takımı çalıştıran Roberto Mancini yönetiminde başlayan İnter daha sonra tecrübeli teknik adamla kulübün Çinli yeni patronları arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yolları ayırmış ve sezon başlamadan kısa bir süre önce Holllandalı çalıştırıcıyı takımın başına getirmişti.

Başarısız sonuçların ardından şampiyonluk potasının uzağında kalan ve ligde 12. sıraya kadar gerileyen Inter’de bir süredir gönderileceği haberleri ortada dolaşan De Boer’in hafta sonu alınan Sampdoria mağlubiyeti sonrasında görevine son verildi. Hollandalı çalıştırıcının yönetimindeki Inter Avrupa UEFA Ligi K Grubu’nda da 3 puan ile son sırada yer alıyor.

De Boer göreve geldikten sonra sezon başında Mancini tarafından transfer edilen Caner Erkin’le çalışmak istememiş ve milli oyuncu Beşiktaş’a satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı. Inter’in başında sadece 84 gün kalabilen Frank de Boer’in 1,3 milyon Euro tazminat alacağı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanacak Southampton ve hafta sonu Crotone karşılaşmalarında İnter’in başında altyapı antrenörü Stefano Vecchi olacak. De Boer’den boşalan teknik direktörlük görevi için ise geçen sene Lazio’yu çalıştıran Stefano Pioli ismi ise en güçlü aday olarak değerlendiriliyor.