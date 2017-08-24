İnternet diyetleri sağlığınızdan edebilir

Kısa zamanda kilolarından kurtulmak isteyenlerin sürekli arayış içerisinde olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Nilgün İstek, profesyonel destek almadan yapılan diyetlerin hiçbir zaman işe yaramadığını söyledi. İstek, “Kimi zaman sağlık problemleri, kimi zaman estetik ve ticari kaygılar, kimi zamansa medya faktörü sebebiyle kişiler fazla kilolarından kurtulmak isteyebilir. Kısa zamanda kilo sorunundan kurtulmak için internet üzerinden verilen diyet listeleri kilo vermekten çok sağlık sorunlarının ortaya çıkarır. Yapılan diyetler sonunda kalıcı birtakım olumsuz sonuçlara yol açabilir. İnternet diyetleri kişiye özgü değildir. Kişinin ihtiyacı göz önünde bulundurulmadan, diyetin karbonhidrat, protein ve yağ dengesine dikkat edilmeden, kişinin yaşam şekli, mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar belirlenmeden hazırlanmış çok düşük kalorili diyetlerdir. İnternette yer alan diyetler bilinçsizce uygulandıkça, bu diyetleri uygulayan kişilerin zihinsel, ruhsal ve bedensel sağlıkları tehlikeye girmektedir. Baş ağrısı, konsantrasyon zorluğu, sinirlilik, yorgunluk, sindirim sistemi sorunları, kalp ritminde ve tansiyonda problemler, bazal metabolizma hızında azalmalar görülebilmektedir” dedi.

Bu diyetlerin ilk etapta kısa sürede kilo verilse dahi, verilen kilo çoğunlukla yağ dokusundan olmadığını dile getiren İstek, “Gerçek kilo kaybı yerine çoğunlukla su ve kas kaybına sebep olur. Kas dokusunun korunması özellikle kalp ve diğer iç organlar açısından önemlidir. Diyet kesildiğinde ve normal gıdalara dönüldüğünde ise bu kaybedilen su ve kilolar tekrar geri gelir. Kişilere sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırılmadığı için eski kilolara dönülmesi kaçınılmazdır. Diyetin, cinsiyet, yaş, boy, kilo, bazal metabolizma hızı, meslek, mevcut hastalıklar ve genel beslenme alışkanlıkları göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekmektedir. Kulaktan dolma bilgilerden, başkalarının uyguladığı diyetlerden, kaynağı belli olmayan yazılardan edinilen bilgiler sağlığa zarar verebilir” şeklinde konuştu.

İstek, hem sağlıklı yoldan kilo vermek, hem de ömür boyu sağlıklı kalmak adına anahtar davranışları edinmenin beslenme ve diyet uzmanının diyet uygulanırken vereceği beslenme eğitimiyle mümkün olduğunu söyledi.

Abdullah Çibir