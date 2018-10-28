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İnternet dolandırıcısı Pendik'te yakalandı

İnternet dolandırıcısı Pendik'te yakalandı
İnternet dolandırıcısı Pendik'te yakalandı

İnternette sanal mağaza açarak vatandaşları dolandıran zanlı, güven timleri ekiplerince Pendik'te yakalandı. 49 suçtan aranma kaydı bulunan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, A.D. isimli şahıs bir kadına ait kredi kartını kullanarak internet sitelerinde sanal mağaza açtı. İkinci el ürünleri sattığını söyleyen şahıs vatandaşları dolandırdı. Dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı yalamak için çalışma başlattı. Şahsın sosyal medya üzerinden özel bir yemek şirketini kullanarak sipariş verdiği tespit edildi. Ekipler, yemek şirketi üzerinden şahsın Pendik'te oturduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan baskında T.A isimine düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalanan A.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın “dolandırıcılık”, “banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık “ ve "sesli yazılı veya görüntülü hakaret" suçlarından 49 aranma kaydı olduğu tespit edildi. A.D., 26 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

 

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