İnternet dünyasında sanal ulus kavramı yaygınlaşacak

Puhua Ticari Grubu Başkanı Bay Zhai Shanying, Çin’in başkenti Pekin’de dünya ekonomik ve teknolojik gelişme tarihini inceledikten sonra ‘Ekolojik Ulus Teorisini’ açıkladı. Shanying, insanların sanal dünyada elde edeceği birbirine bağlı değerlerden oluşan ve talep tarafından yönlendirilen ekolojik ulusların, insan topluluklarının mevcut yaşam tarzını değiştirerek online yaşayan ve çevrimdışı olarak hayatta kalan yeni ekonomik sistemlerin kurulacağını söyledi.

Ekolojik ulusun, sanal internet dünyasında kurulacağını sözlerine ekleyen Shanying, “Tüzel kişi, normal vatandaş veya birlik tarafından ayrı ayrı kurulabilir ve internet dünyasının yasalara bağlı kalarak liberal, demokratik, eşitlikçi ve şeffaf bir şekilde yönetilebilir. ‘Ulusun’ dijital vatandaşları şeklinde farklı dikey gruplara tam kapsamlı manevi hizmetler sunabilecek. Ulusun var olma süresi, dijital vatandaşlara ve özel olarak sunulan hizmetlerin süresine bağlı olacak. Bu gibi bir ulus, insanların sanal dünyada başarılı bir şekilde yer almasını sağlayan gerçek bir ütopya” şeklinde konuştu.

Zhai Shanying, detaylı bir çalışma sonrasında insanların geleneksel yaşamları ve gelişmeleri tamamen değişebilir ve internet yaşamı gerçek yaşamlarımızla birlikte var olarak insanlığın gelişmesinde önemli bir rol oynayabileceği sonucuna vardığını söyledi.

"Ekolojik Ulus’ manevi isteklerinin karışlandığı sanal bir ulus"

Zhai Shanying’nin analizine göre, çeşitlenen internet dünyası içerisinde, farklı tercihleri olan insanlar için farklı ekolojik uluslar oluşturabilecek. Böylelikle farklı gruplar, kendi ekolojik uluslarına göre ‘dijital vatandaşlar’ haline gelebilecek. İnternet üzerinde ‘dijital vatandaşlarla’ birlikte bu gibi bir ekolojik ulus, ticari ve finansal sektörler dahil olmak üzere gerçek dünyadaki yaşamlar için benzersiz bir çekiciliğe sahip olacak. Topluluğun altında yatan kurallar, internet medeniyetine girildiğinde temelden değişecek.

Bu ‘Ekolojik Ulus’ teorisini denemek için Zhai’nin ilk ürünü ‘Futbol Bebek’ projesi, futbol fanlarına adanan sanal yaşam oluşturmayı amaç ediniyor. Fanların, sanal dünyada değerlerini en üst düzeye çıkarması bekleniyor.

Zhai Shanying kimdir?

Zhai Shanying, CCTV Dialog ve Dragon TV Boss Town programlarının kalıcı özel misafiri. CCTV Dialog’da David de Rothschild ve Çin’deki finansal danışmanıyla konuştu. Aynı zamanda Warren Buffet ile Pekin’deki bir finansal atölye çalışmasında fikir alışverişinde bulundu. Nobel Ekonomi Ödülü almaya aday Çinli kişi olarak Jim Rogers ile de konuştu.

Zhai Shanying 10’dan fazla ünlü Çin üniversitesinde özel finans dersleri verdi. Bu üniversiteler arasında Tsinghua Üniversitesi, Pekin Üniversitesi ve Finans ve Ekonomi Merkez Üniversitesi yer alıyor. Geçtiğimiz 20+ yıl içerisinde, Çin’in temel teorilerine ve düşüncülerine odaklanarak Çinli özelliklere uygun teorik finansal sistem oluşturmayı amaçladı. Finansal teoriler, finansal sistemler ve finansal yöntemlerde birçok başarılı uygulamaya imza attı. Finansal teorileri, uygulamalarla doğrulandı.