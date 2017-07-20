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İnternet fenomeni pamuk helvacı

Ege sahillerinde mani söyleyerek satış yapan pamuk helvacının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İnternet fenomeni pamuk helvacı, manileri ile plajda güneşlenenleri adeta gülmekten kırıp geçiriyor.

İnternet fenomeni pamuk helvacı

20 Temmuz 2017 11:06

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uzun yıllardır pamuk helva ve elma şekeri satıcılığı yapan Durali Okşaş, satış amaçlı söylediği esprili manilerle sahillerde büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. Okşaş’ın satış sırasında mani söylerken çekilen videoları ise internetten on binlerce izleyici bulabiliyor.

Zeytinli Mahallesi Altınkum Plajı’nda satış yapan ve kumsalın aranan isimleri arasında bulunan Durali Okşaş, “14 yaşından bu yana bu sahillerde kağıt helva, pamuk şeker, elmalı şeker satmaktayım. İşimi severek yapıyorum. Halkta beni çok seviyor. Burada vatandaşlar ile abi, kardeş bacı gibiyiz. Manileri kendim, millet ile beraber diyalog kura kura, konuşa konuşa yapıyoruz. Hazır cevaplıyım. İnsanın ağzından çıkarken ben onun cevabını veririm. O şekilde burada şaka, gırgır bol” dedi.

Sahilde bu ilginç satışı gülerek ve büyük bir keyif ile izleyen vatandaşlar, “Şekerci süper bir insan. Çok akıllı. Manileri harika Şeker alacağımız yoktu şeker de aldık” dediler.

Durali Okşaş uzun yıllardan bu yana maniler ile satış yaptığını, bu yöntem ile kazandıkları ile 3 çocuğunu üniversitede okuttuğunu ve ayrıca bir çocuğunu da evlendirdiğini ifade etti.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu

Etiketler: internet fenomeni, pamuk helvacı


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