Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnternette fenomen olan“Kafalar” isimli Youtube kanalından “100.000 TL İle 1 Gün Geçirmek!” başlıklı görüntüleri incelemeye aldı. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, yasa dışı sanal kumar sitesinin reklamının yapıldığını belirledi. Polis ekipleri yapılan belirlemeler üzerine harekete geçerek, Bilal H., Atakan Ö. ve Fatih Y. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tugay Saday