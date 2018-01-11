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İnternet kafelerde uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs yakalandı

Adıyaman’da, internet kafelerde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın üzerinden 11 paket içerisinde esrar maddesi ele geçirildi.

İnternet kafelerde uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs yakalandı

11 Ocak 2018 17:42

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında takibe takılan A.G’nin Eskisaray Mahallesinde bulunan bir internet kafe içerisinde jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramalarda 11 paket içerisinde 27 gram satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken şahıs gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadesi tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
 

Etiketler: internet kafe

 

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