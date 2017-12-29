İnternet kullanımı 2017’de rekor kırdı

Turkcell 2017 yılı popüler uygulamalarının yıl sonu performanslarını açıkladı. Buna göre; 2017’de en çok 15 Temmuz’da konuşulurken, 29 Ekim’de internete girildi. BiP kullanıcıları en fazla mesajı 17 Aralık’ta gönderirken, TV+ izleme süreleri en uzun gece olan 21 Aralık’ta zirve yaptı. Lifecell’de en çok BİP kullanıldı, Lifecell’liler en çok datayı TV+ ile tüketti. Fizy’de Tarkan’ın Yolla şarkısı zirveye oturdu. 400’e yakın dergi ve gazeteyi tek bir platformda buluşturan Dergilik’te ise yıl boyunca en fazla mizah yayınları okundu.

İnternet kullanımı 29 Ekim’de rekor kırdı

En fazla veri kullanılan gün 29 Ekim olurken, aynı gün kullanılan data miktarı 4,6 milyon GB’ı geçti. Turkcell’liler en fazla aramayı 15 Temmuz’da yaptı. Söz konusu tarihte tam 518 milyon dakikalık konuşma gerçekleştirildi. ‘Salla Kazan’ kampanyası 2017’de en popüler uygulamalar arasındaki yerini aldı. 2017’de en çok Salla Kazan ise 2,8 milyon kez ile 8 Aralık’ta yapıldı.

BiP mesajları ilk kez SMS’i geçti

BİP kullanıcıları en çok 17 Aralık 2017 günü mesajlaştı. Bu tarihte 127 milyondan fazla mesaj atıldı. BiP’ten gönderilen mesaj, ilk defa SMS sayısını geçerek bir rekor kırdı. TV+ kullanıcılarının en fazla uygulamayı kullandığı tarih, yılın en uzun gecesi 21 Aralık olurken, en popüler film kategorisi ise ‘aksiyon’ oldu. 2017’de futbolseverler golleri GollerCepte uygulaması üzerinden izledi. Yıl içerisinde Fenerbahçe-Karabük karşılaşmasında Mehmet Topal’ın attığı gol, 52 bin izlenme sayısı ile yılın en çok izlenen golü olarak kayıtlara geçti.

Lifecell’de BiP ve TV+, Dergilik’te mizah zirvede

Lifecell’liler en fazla BiP uygulamasını kullanırken, internet paketlerini en fazla TV+ izleyerek değerlendirdiler. 400’den fazla dergi ve gazetenin yer aldığı Dergilik uygulamasında en çok okunan dergiler mizah yayınları okunurken, eğlence, bilim ve teknoloji ile hobi kategorileri de popüler kategorilerden oldu.

fizy’de Tarkan, ‘Yolla’ ile en çok dinlenen şarkı

Fizy’de Tarkan’ın ‘Yolla’ şarkısı en çok dinlenen şarkı oldu. Alyena Tilki’nin ‘Sen Olsan Bari’ ile yine Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkıları da ilk 3’teki diğer şarkılar oldu. Yabancı şarkı kategorisinde ise Ed Sheeran’ın ‘Shape of you’ şarkısı ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin arama motoru 3 milyon indirmeyi geçti

Türkçeyi çok iyi anlayan ve yerel aramalar konusunda en yakın sonuçları sunan nazar boncuğu simgeli Yaani, tanıtımdan yalnızca iki hafta sonra 3 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir rekor kırdı. Yaani’de kullanıcılar en çok e-okul, Tarkan ve Ampute Milli Takımı kelimelerini aradı. Turkcell’in milli ödeme sistemi Paycell üzerinden en çok işlem yapılan gün ise Cuma olarak kayıtlara geçti.