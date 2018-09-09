İnternet olmayan köyde doğdu, yazılım kurdu oldu

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Curali köyünde doğan 17 yaşındaki Elif Eda Güneş, köylerinde internet olmadığı için çocukluğunda internetle tanışamadı. Kendi imkanları ile öğrendiği kodlama sistemini geliştiren Güneş, Ancha Space’de yazılımcı olarak çalışmaya başladı. Mars keşif aracı yapan ekibin içerisinde yer alan Elif Eda Güneş’in azmi görenleri kendine hayran bıraktı.

Hikayesini anlatan Güneş, “Yozgat’ın internet çekmeyen küçük bir köyünde doğdum ve yazılım hayatım orada başladı. İnternet olmadığı için ve bu işi de öğrenmek istediğim için defter ve kalemimle birlikte kodlamaya başladım. Daha sonra bilgisayarıma ve internetime kavuştum, online ortamlarda kendimi geliştirmeye devam ettim” dedi.

"Gizli buzlanmaya karşı yapay zeka üzerine çalışmalarım devam ediyor"

Başka alanlarda da projeler geliştirdiklerini kaydeden Güneş, “Ancha Space’de yazılımcı olarak çalışıyorum. Orada Mars keşif aracı yapıyoruz. Dünyada ilk kez en genç ekip olarak Avrupa’nın en büyük yarışması Rover yarışmasına katılmaya hak kazanan en genç ekipte yer alıyorum. Gizli buzlanmalar için de proje gerçekleştirdim. Gizli buzlanmalarda araçta kontrol kaybı yaşadığınızda yapay zekanın devreye girerek kontrol etmesi üzerine çalışıyorum. Onun dışında da sağlık alanında ve başka alanlarda da projeler gerçekleştirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Yazılım öğrenmek isteyenlere de yardımcı olacağını kaydeden Güneş, “Çocukluktan beri hedefim insanlara bir şeyler öğretmek, kazandırmak istiyorum. İleride de akademisyen olmak istiyorum. Şuan Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın destekleriyle Mustafa Akcanca ve Tuğberk Günver ile birlikte Erciyes Teknopark’ta proje geliştiriyorum. Yazılım öğrenmek isteyen insanlara ve projeleri olan insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Kesinlikle yurt dışında çalışmak istemiyorum. Ülkem adına çalışmak, benim gibi insanlarla birlikte projeler geliştirerek ülkemin teknoloji devi haline gelmesini istiyorum. Bunun için de bilimsel çalışmalar desteklenmeli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Turan Bulut

