Günlük hayata getirdiği birçok kolaylığın yanı sıra özellikle küçük çocuklar için büyük tehlikelerin olduğu sanal alemde çocukların kontrol edilmesi istendi. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bilişim uzmanlığı yapan Şener Kul artık sanal alemin sokaklardan daha tehlikeli bir hal aldığının altını çizerek, yaşanan çok sayıda istismar olayının bu ortamlarda gerçekleştiğini vurguladı.

Son zamanlarda istismarla ilgili birçok problem yaşandığına dikkat çeken Kul, “WhatsApp, fecabook ve benzeri internet sitelerindeki yazışmalardan birçok öğrenci ve bayanlara yönelik taciz olayları var. Bunların önüne geçmek için ebeveynlerin özellikle çocukları kontrollü bir şekilde internet ortamında takip etmesi gerekiyor. Çünkü artık çocuklar için internet, sokaklardaki tehlike sınırı geçerek daha tehlikeli bir hale geldi. İnternet aslında doğru kullanıldığında çok dipsiz bir kuyu, büyük bir bilgi hazinesi, doğru kullanıldığında sizi bambaşka yerlere götürür fakat yanlış kullanımda da çok ciddi sonuçlar doğurabilir. O yüzden mümkün mertebe evlerimizde ebeveynlerin çocuklarını kontrollü bir şekilde internette gezinmesini sağlamalı. Bunun için uzmanlardan destek alabilirler. Bu konuda birçok psikolog, pedagog ve bilişimle uğraşan kişilerden destek alabilirler. Hatta benim naçizane fikrim ebeveynler devletin sunmuş olduğu ücretsiz kurslardan bilgisayar kullanımı basic yani başlangıç seviyesinde internet kullanımı alıyor olması lazım. Dolayısıyla bunlar çocuklarımızı korumak açısından ve gelecekte daha sağlıklı nesiller açısından önem arz ediyor.” dedi.

“İnternet sadece bir ekrandan ibaret değil”

İnternetin sadece bir ekrandan ibaret olmadığını vurgulayan Kul şunları söyledi: “Artık nüfusun yarısından fazlasının internet kullandığını burada göz önünde bulundurarak hareket etmemiz lazım. Türkiye’nin 80 milyonluk nüfusunun 46 milyonluk internet kullanıcısı söz konusu. Bunun 42 milyonu sosyal medya üzerinden internet üzerinden yazışarak gününü geçiriyor yada paylaşımlarda bulunuyor. Bu 42 milyonun yaklaşık yüzde 40’ı her gün online olma yolunda. Sürekli online oluyor. Aslında yaşamımızın önüne geçmiş durumda. Bu şekilde bir internet bağımlılığı arttığı müddetçe tehlikeler de haliyle boy gösteriyor. Bunları çok basit tedbirlerle önlem alınabilir. Fakat bilgi anlamında bir uzamana da danışıyor olmak gerekiyor. Halk eğitim ve benzeri birçok ücretsiz kurslar var. Birçok ebeveynin hizmet alıyor olması, destek alıyor olması en azından bu anlamda basit de olsa güvenlik anlamında fayda sağlayacaktır.”

Sadık Cangel