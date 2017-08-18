İnternet, sosyal medya veya telefonla yapılan alışverişlere dikkat

Samsun Tüketici Hakem Heyetine internet veya telefonla arayarak yapılan şikayetlerde, özellikle instagram üzerinden yapılan alışverişlerde sık sık mağduriyetlerin yaşandığını belirten Kocaman, vatandaşların internet alışverişi yaparken daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kocaman, "Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin hak aramalarının yaygınlaştırılması, tüketicilerin güvenlik, sağlık ve olumsuz çevresel etkilerden korunması yönünde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmenliği 27 Kasım 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda; tüketicilerin internet portalından veya televizyondan mesafeli olarak telefonla yapılan alışverişlerin güvenli olarak yapılması ve tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin bir e-ticaret şirketi üzerinden alışveriş yaparken ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmelerini görme hakkı var bulunur. Bu iki sözleşme online satış yapan şirketlerin sayfalarında mutlaka olmak zorunda, aksi takdirde Tüketici Hukuku’na karşı gelmiş durumunda olurlar.

Tüketici kredi kartı bilgilerini girerken bu sözleşmeleri okuduğuna dair bir onay verdiği takdirde alışveriş tamamlanmış olur. Ön bilgilendirme formunun onaylanması tek başına yeterli olmamakta ve 3 yıl boyunca tüketicinin erişebileceği bir şekilde saklanması gerekir. Mesafeli satış sözleşmesinde yer alan maddeler ön bilgilendirme formunun daha detaylı bir hali olarak kullanıcıya sunulur ve bu belgenin de kullanıcının 3 yıl erişebileceği şekilde saklanması gerekir.

Tüketicinin dikkat etmesi gereken husus, alışveriş yaparken birçok tüketici bu sözleşmeleri okumadan hızlı bir şekilde geçerek alışveriş işlemini tamamlıyor ve aksi bir durum olduğunda hem alıcı hem de satıcı zor durumlara düşebiliyor. Bu tip sorunların önüne geçilmesi için tüketicilerin alışverişlerini tamamlamadan önce bu sözleşmeleri dikkatli bir şekilde okumaları ve eğer e-ticaret şirketi bu sözleşmeleri alıcıya sağlamıyorsa o siteden alışveriş yapmamaları gerekir. Tüketicilerin bu sözleşmeleri satın alma işleminden önce onaylamalarında fayda var. E-ticaret firmaları da işlem sırasını buna göre belirlemeliler ve fatura ile sözleşmeleri alışveriş sonrası tüketiciye e-posta ile yollamalılar. Satıcıdan iletişim bilgileri ve garanti belgeleri gibi bilgileri alma hakkı internet sitesi üzerinden alışveriş yapan tüketiciler ürünlerin garanti koşullarını öğrenme hakkına sahipler. Bunun yanı sıra satıcı firma internet sayfası üzerinde iletişim bilgilerini yazmakla yükümlü olduğu gibi bunların kullanıcının erişebileceği bir yerde tutması gerekiyor. İnternet sitesinin işletmecisi tüzel kişiyse ticari unvanını, gerçek kişiyse adı soyadını, adres, telefon ve e-posta gibi iletişim bilgilerini tüketicilerle paylaşması gerekiyor. Tüketiciler de online olarak bu bilgilere iletişim sekmesi altında görebilmeliler.

Tüketiciler internetten bir ürün satın alırken alınan malın özellikleri, ödenecek tutar ve ödeme şeklinin ayrıntılarının yanı sıra kargo ücretinin kime ait olacağı ve garanti şartlarının satış sözleşmesinde yer alması gerekiyor. Bu hususların sözleşmede yer alması tüketicinin bir sorunla karşılaşması durumunda birini karşısında muhatap olarak göreceği anlamına geliyor" dedi.

Kargo teslimatı sırasında tüketicinin hakları

Tüketicilerin ürünü teslim almadan önce paketi teslim aldığına dair imza atmaması gerektiğini söyleyen Kocaman, "Kargo görevlisinin yanında ürünün paketini açıp kontrol edip, üründe herhangi bir hasar veya yanlışlık olmadığını kontrol etmeliler. Ürün eksik veya hasarlıysa tüketicilerin kargo görevlisinden 'Hasar Tespit Tutanağı' isteme hakları da bulunuyor. Satın aldığınız ürünü kargo görevlisinden teslim alırken, mutlaka faturasını kontrol etmeniz gerekiyor. Faturası eksikse o ürünü almaktan kaçınmak gerekir; aksi takdirde ürünle ilgili bir sorun yaşandığında satıcı firma faturayı görmek ister ve tüketici bunu sağlayamadığı zaman mağdur duruma düşebilirler" diye konuştu.

Kenan Akyüz



Kenan Akyüz Kenan Akyüz