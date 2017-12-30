İnternet trafiği kumpası ele verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından FETÖ’nün 'Mor Beyin' tuzağına ilişkin hazırlanan raporda, telefon numaralarının internet trafikleri üzerinden yapılan incelemelerde ByLock IP’leri ile eş zaman ilişkili IP’ler tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen toplamda 3 liste olduğu ve 11 bin 455 telefon numarasının irade dışı yönlendirmeyle ByLock IP’lerinde kaydı oluşturulduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaya çıkarılan FETÖ’nün gerçek ByLock kullanıcıların ayırt edilmesi için geliştirdiği 'Mor Beyin' tuzağına ilişkin hem tahliyeler sürüyor hem de detaylar çıkmaya devam ediyor. BTK tarafından hazırlanan FETÖ’nün 'Mor Beyin' kumpasına ilişkin raporuna ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, BTK tarafından örgütün 'Mor Beyin' tuzağının nasıl çözüldüğü detaylı olarak anlatıldı. Buna göre 'Mor Beyin' tuzağı, GSM numaralarının kuruma operatörler tarafından gönderilen internet trafiğinden inceleme yapılarak tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda BTK raporunda kritik bilgiler yer aldı. GSM numaralarının internet trafikleri üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, ByLock IP’leri ile eş zaman ilişkili IP’ler tespit edildiği belirtildi. Söz konusu eş zamanlı IP’ler dikkate alınarak erişim ve zaman ilişkisine göre numaraların incelendiği de raporda dikkat çekildi.

ÜÇ LİSTE OLUŞTURULDU

BTK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'Mor Beyin' tuzağına yakalanan numaraların yer aldığı 3 liste gönderdi. Toplamda 11 bin 455 GSM numarasının irade dışı yönlendirmeyle ByLock IP’lerinde kaydı oluşturulduğu belirlendi. Listelerde, telefon numaralarının ByLock IP’lerine yönlendirilmelerinin değişik şekillerde olduğu dikkat çekti.

İLK LİSTEDE 4 BİN 406 NUMARA…

İlk listede 4 bin 406 kişinin telefonlarından ‘Mor Beyin’ uygulamalarını barındıran sunucuya bağlanarak ByLock IP’lerine yönlendirildikleri tespit edildi. Diğer ikinci listede 6 bin 749 GSM numarasının ‘Mor Beyin’ uygulamalarına benzer bazı özellikler göstererek, ByLock IP’lerine yönlendirildiği aktarıldı. Üçüncü listede de 300 GSM numarasının tespit edildiği, bunlarında ikinci listedeki gibi ByLock IP’lerine yönlendirildikleri ifade edildi. Raporda, “Bu kişilerin iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş olabilecekleri değerlendirilmektedir” denildi.

ByLock mağdurları için KHK geliyor

FETÖ’cülerin mücadeleyi sulandırmak için “Mor Beyin” adlı yazılımla 11 bin 480 adet GSM numarasının ‘ByLock’ IP’lerine yönlendirerek binlerce yeni mağdurlar oluşturdu. ‘Mor Beyin” tuzağıyla iradesi dışında telefonun numaraları hain örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’la ilişkilerindirilen mağdurların bazıları tutuklandı. ByLock kullandıkları iddiasıyla aylarca cezaevinde kalan bu kişiler, kamudaki ve özel sektördeki işlerini kaybettiler. Ancak vatan hainlerinin tuzağı ortaya çıktı.

BİN 200 TAHLİYE

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın açıklamasıyla bu kişilerin kripto programla ilgilerinin bulunmadığı, aksine FETÖ mağduru oldukları anlaşıldı. Kocaman, ayrıca telefonları ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan kişilerin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edilebileceğini söyledi. Başsavcılık, ilk etapta bin 200 mağdur için mahkemeye “Serbest bırakılsınlar” yazısı gönderdi. Aralarında milletvekili, hâkim, emniyet müdürü, gazeteci ve avukatın bulunduğu 200 kişi özgürlüğüne kavuştu. Bu kişiler arasında bulunan İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir telefon numarasının iradesi dışında ‘ByLock IP’lerine yönlendirildiği tespit edilince 5 aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Aydemir tahliyesinin ardından cezaevi önünde ailesi, yakınları, gazeteci arkadaşları ve sevenleri tarafından karşılandı. Sevincini sevenleriyle paylaşan Aydemir, “İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum, sizler bana inandınız beni yalnız bırakmadınız masum olduğum ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Hakkında “ev hapsi” kararı verilen eski yazarımız Ahmet Sağır da ByLock kumpası mağduru olduğu anlaşılınca özgür kaldı.

Henüz hakkında işlem yapılmayan 10 bin 380 kişinin yargılanmayacağı öğrenildi. Tahliye edilenler arasında; Teknik Direktör Şaban Yıldırım, Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren, Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yusuf Emre İper, Bursa eski 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş ile AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder de bulunuyor.

BYLOCK KHK’SI

Tahliyelerin başlamasının ardından şimdi de mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi. ByLock tuzağı kurulduğu anlaşılan kişiler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlığı başladı. Yayımlanacak yeni KHK ile tahliye olanların işe dönüşü sağlanacak. Süreç, sadece bu uygulama ile ByLock girdiği tespit edilen ve bu sebeple ihraç edilmiş kişiler için geçerli olacak. FETÖ yüzünden özel sektördeki işini kaybedenler de “iadeiitibar” bekliyor. KHK’da bu yönde bir düzenleme olup olmayacağı ise merak konusu.