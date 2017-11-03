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İnternet yaşı 2'ye kadar düştü, uzmanlar uyarıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, "Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı"nın raporunda, internete erişimin 2 yaşına kadar düştüğü vurgulanırken, ebeveynlerin ihmal, istismar içerikli sosyal medya çalışmalarına önlem alması gerektiği kaydediliyor.

İnternet yaşı 2ye kadar düştü, uzmanlar uyarıyor

03 Kasım 2017 11:15

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Betül Özkul Cura, artan internet erişim oranlarının medya kullanımında yeni bir döneme işaret ettiğini belirterek, ailelere uyarı yaptı. Ailelerin, çocuklarının internette ne yaptıkları hususunda pek az bilgi edinebildiği ifade edilerek, "Aileler, çocuklarının internette ne yaptıkları hususunda pek az bilgi edinebiliyor. Sanal dünya çocukların yaşamlarını gerçek hayat kadar güçlü bir şekilde etkileyebiliyor. Bu etkilerden dolayı çeşitli baskılara maruz kalabilirler. Şiddet, tüketicilik gibi olumsuz etkileri, internet görünür kılıyor. Ulaşılabilirliğin hemen hemen her yaş grubunda mümkün olması istismara yol açabilecek pek çok içerik ile çocuğu karşı karşıya bırakmaktadır. Çevrimiçi kullanım yaşının düşmesinde; ebeveynlerin meşguliyetleri ve çocuk ile zaman geçirme sıklığının azalması ise önemli rol oynuyor” dedi.

Çocukların istismara karşı çıkabilmeleri için en etkili yolun medya kullanımı hakkında bilgilendirilmeleri olduğunu aktaran Cura, çocukların gelişimini destekleyen, eğlence, eğitim ve toplumsallaşma gibi olumlu özellikler üzerine yeni çalışmalar yapılmasını önerdi. Cura, internet kullanım yaşının düşmesinde ebeveynlerin meşguliyetleri ve çocuk ile zaman geçirme sıklığının azalmasının önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Televizyon, internet karşısında daha fazla zaman geçiren çocukların okulda daha düşük performans gösterdikleri belirlenmiştir. Öte yandan, elektronik ve basılı medyayı daha özenli kullanan ailelerin çocuklarının okulda daha başarılı olduklarını gösteren açık ifadeler bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak ailelerin teknoloji kullanımını sınırlandırması ve internette geçirilen zaman dahilinde kontrolün ebeveynlerde olması zararlı içeriklerden korunmak adına önem taşımaktadır” diye konuştu. 

 

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