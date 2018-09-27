İnternete olan bağımlılık araştırıldı

Kaspersky Lab, insanların seyahat ederken ne kadar internet bağlantısına bağımlı olduğu konusunda bir araştırma yaptı. Sonuçlara göre; cihazlarda bir sorun yaşandığında veya internet bağlantısı koptuğunda, kullanıcılar bir anda kendilerini savunmasız hissedebiliyor ve bu çok sık rastlanan bir durum. Araştırmada, Türkiye'de her beş kişiden birinin (yüzde 20) internet bağlantısı koptuğu için seyahatlerinde sorunlar yaşamış olduğu belirlendi.

Araştırma sırasında anlatılan hikayelerde, kalacak yer bulamamaktan uçuştaki değişiklik hakkında bilgilendirmeyi kaçırmaya veya yemek yenilecek yerler hakkında internetten bilgi alınamadığı için gıda zehirlenmesi yaşamaya kadar değişiyor. Araştırmaya katılan bir kişi telefonu kapandığı için çölde kaldığını söyledi.

Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 85'i bilmedikleri bir yerde kaybolurlarsa kendilerini gergin hissedeceklerini, yaklaşık beşte ikisi ise (yüzde 38) başlarına bir şey geleceğinden endişe duyacaklarını belirtti.

Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “İnternet bağlantılı cihazlarımıza daha fazla dikkat etseydik bu ve buna benzer diğer olaylardan kaçınılabilirdi. İnternet bağlantısına güvenmek her zaman kötü bir şey demek değil. Neticede, internete bağlı olmak seyahat ederken yolumuzu bulmamıza, yemek yiyecek, bir şeyler içilecek ve kalacak en iyi yerleri araştırmamıza yardımcı oluyor. Ancak internet bağlantısına bu kadar bağımlıysak dışarıda veya tanıdık olmayan bir yerdeyken bu bağlantıyı kaybedip de güvenliğimizi tehlikeye atmayalım” dedi.

Araştıma sonucunda elde edilen veriler şöyle;

“Farklı durumlar yaşandığında yardımcı olabilen bir güvenlik çözümüne sahip olmak kullanıcıların daha rahat etmesini sağlar ve evden uzaktayken sorunlardan kaçınmaya yardımcı olacak Kaspersky Total Security gibi bir program ve telefonunun pili en uygunsuz anda bitmeye başlayan mobil kullanıcıları bu kötü durumdan kurtarmak için tasarlanan Battery Life gibi ücretsiz güvenlik programlarını kullanıcılar mutlaka indirmeliler.