İnternette tanışıp gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre, olay, 31 Ekim'de Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmada çalışan Mustafa Kemal K. (29), internet sitesi üzerinden tanıştığı Tanış Ş. (19) ile randevulaşarak bir apartman boşluğunda buluştu. Bu sırada Mustafa Kemal K., korkup gitmek istedi. Tanış Ş. ve kardeşi S.Ş. (17), gence bıçak çekip kol saatini, bin 200 lirasını, 2 cep telefonunu ve otomobilini aldı. Mustafa Kemal K. direnmek isteyince de gencin kafasına şişe ile vurup kaçtılar.

Olayın ardından yaralanan Mustafa Kemal K., Adana Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi oldu.

"Ders vermek istedik"

Mustafa Kemal K.'nin şikayetçi olması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa sürede yakalanan iki zanlı sorgusunda, "Ders vermek istedik, amacımız korkutmaktı" dedi.

İşlemlerinin ardından, iki zanlı da adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

