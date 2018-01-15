İnternetten 7 liraya aldığı paket 3 bin 843 lira olarak geri döndü

Bursa'da fabrika işçisi Tayfun Yıldırım, satmak istediği telefonunu, internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı yapılan siteye yükledi. Cep telefonunu internet sitesine satmak için yükleyen Yıldırım, ilanının üst sıralarda görünmesi için kendisine tavsiye edilen 6 lira 99 kuruşluk paketi satın aldı. Paket ödemesini kredi kartıyla yapıp kredi kartı bilgilerini verdi. Paketi aldığının ertesi günü, kredi kartıyla alışveriş yapıldığıyla ilgili cep telefonuna yüzlerce mesaj gelmeye başladı. Yıldırım, bankayı aradığında, 500 lira limiti kalan kredi kartıyla 3 bin 800 liralık alışveriş yapıldığını öğrendi. Kredi kartının bilgisayar korsanlarının eline geçtiğini anlayan Yıldırım, yapılan 3 bin 843 liralık alışverişin 3 bin lirasını iptal ettirdi. Ancak 843 lirasını ettiremedi.

Dünyaca ünlü bir sitede böyle bir olay başına geldiği için şaşkın olduğunu ifade eden Tayfun Yıldırım, "Ben dünyaca ünlü bir internet sitesine cep telefonumu satmak için ilan verdim. İlanı verirken ilanınım üst sıralarda yayınlanması için paketler vardı. Ben de 6 lira 99 kuruşluk paketi satın aldım. Paketi satın aldığım sırada kredi kartımın bilgilerini tuşladım. Bir gün sonra kredi kartımla benim bilgim olmadan birçok harcama yapılmış. Her işlemde küçük küçük alışverişler yapılmış. Toplam 3 bin 843 liralık harcama yapılmış. Banka bu parayı benim tarafıma borç olarak yansıtmış. Bankayla görüşüp 3 bin liralık işlemi iptal ettirebildik. 843 liralık bir işlem kartımıza borç olarak yansıtıldı. Bankanın 3 D güvenlik kontrolü işlemini sorması gerekiyordu. Bunu bize sormadan kart bilgilerim tuşlanarak internet üzerinden harcama yapılmış. Mağdurum. Hakkımı arayacağım" dedi.

Burak Türker - Zafer Peker

