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İnternetten bilgisayar almak isteyen öğrenci 3 bin lira dolandırıldı

İnternetten bilgisayar almak isteyen öğrenci 3 bin lira dolandırıldı
İnternetten bilgisayar almak isteyen öğrenci 3 bin lira dolandırıldı

Eskişehir'de bir öğrenci internetten alışveriş yapmak isterken 3 bin lira dolandırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay; Bahçelievler Mahallesi Coşkuner Sokak'ta yaşayan ve öğrenci olduğu öğrenilen S.B., (28) alışveriş yapılan bir internet sitesi üzerinden M.O. olarak tanıdığı şahsın verdiği banka hesabına bilgisayar karşılığında D.K. isimli arkadaşının hesap numarasından 3 bin lira para gönderdi. Ardından M.O. isimli şahıs S.B.'ye 2 gün sonra bilgisayarı teslim edeceğini söyledi. Kendisine bilgisayarın ulaşmaması üzerine dolandırıldığını anlayan S.B., polis ekiplerine başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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