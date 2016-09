Emlakçılık sektörü ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Madenli, şu anda eskiye oranla konut satışlarında yavaşlama olduğunu söyledi. Bir ara faiz oranlarının dalgalanmasının ardından konut satışlarının yükseldiğini kaydeden Madenli, "Bununla birlikte konut fiyatları da yükseldi. Konut fiyatlarının yükselmesinin bir diğer ve en önemli sebeplerinden biri de Suriyeli vatandaşların Mersin’e gelmesi ve kiralık ev aramaları. 2012 yılında resmi kaynaklara göre Mersin’de 125 bin boş konut vardı. Dolayısıyla biz Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, Türkiye'nin en ucuz evleri Mersin’de diye övünüyorduk. Ancak şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Artık 1 milyon, 800 bin, 600 bin liraya satılan evler var. Uygun, güzel 3 oda bir salon ev almak istiyorsanız şu anda Mersin’de 250 bin liradan aşağı ev bulamazsınız" şeklinde konuştu.

"Özellikle terör saldırısı düzenleyecekler, fuhuş yapanlar 'günlük' kiralık evleri kullanıyor'

Özellikle şu anda günlük kiralık evlerin çok tehlike arz ettiğini vurgulayan Madenli, "Günlük kiralamaların önüne geçmek için çok da yasaya gerek yok. Bir vatandaş otele gittiği zaman kimliği alınıyor ve girişi yapılıyor. Bu gelen kişiyi emniyet veya jandarmada inceliyor, aranan ya da devlete, millete zarar verecek biri değilse hiçbir şey yapılmıyor. Ama günlük kiralık evlerde şehrin farklı yerlerinde isteyen her türlü insan kalabiliyor. Çünkü onların oda kaydı, maliye kaydı yok. Özellikle terör saldırısı düzenleyecek olanlar, fuhuş yapanlar bu evleri kullanıyorlar. Özellikle bunu yabancılar yapıyor. Bunun için yabancıların Türk ortağıyla bile bu tür ev açmalarına izin verilmemeli. Günlük kiralık ev çalıştıran kişi maliyeye bildirimde bulunmalı, emniyet de gelip orayı incelemeli. Otel ne yapıyorsa, oraları çalıştıranlar da aynısını yapmalı. Oraya gelen kişilerin kaydı alınmalı ve emniyete bildirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Emlakçılık Yasası bir an önce çıkmalı"

15 yıldır Emlakçılık Yasası'nın çıkması için mücadele verdiklerini kaydeden Madenli, "Her gelen Gümrük ve Ticaret Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız bize destek olacağını söyler. Ancak bir süre sonra hele bekleyin arkadaşlar der ve biz bekleriz. Emlakçılık Yasası çıktığı zaman her önüne gelen emlakçılık yapamaz. Emlak davası yüzünden ölen insanlar var. Emlakçılık Yasası çıktığı zaman devletten kaçırılan milyonlarca lira vergi devletin kasasına girmiş olacak. Şu anda devlet tapu masrafı olarak binde 4 alıyor. Emlakçılık yasasında binde 1 tapu masrafı alınacaktır. Devletimiz vatandaşına hem iyilik yapacaktır hem de tapunun geliri çoğalacaktır. Çünkü binde 4 alınıyor diye 1 milyon liraya satılan evin değeri tapuda 100 bin gösteriliyor. Oysa binde 1 olsa 1 milyon lira gösterilecek ve devlet daha fazla kazanacaktır. Dolayısıyla Emlakçılık Yasası çıktığı zaman vatandaşların gönül rahatlığı ile emlakçıya gidip alışveriş yapabilmesi ve emlakçılığın güvenilir kurumlar haline gelmesini sağlayacaktır. Her önüne gelen emlakçılık yapamayacağı için vatandaşlar dolandırılamayacaktır. Alıcı, satıcı, devlet kazanacaktır" diye konuştu.

"En çok dolandırıcılık internet üzerinden yapılıyor"

İnternet üzerinden satılan evlerle ilgili de çok büyük sıkıntılar yaşadıklarının altını çizen Madenli, "En çok dolandırıcılık internet üzerinden yapılıyor. Emlakçı olmayan, aslında sahtekarlık yapmak isteyenlere çok büyük bir kapı. Adam internete evim var gibi ilan veriyor, altına da bir emlakçının ismini yazıyor. Bunların altına yazılan çoğu emlakçı aslında yok. Kafalarına göre isim belirleyip, şu emlakçı, bu emlakçı diye yazıyorlar. Öyle bir ev olmadığı halde insanlardan para alıyor ve kayboluyorlar. Ondan sonra vatandaşların emlakçıya güveni bitiyor. Bir başkası evde oturuyor, 3-4 tane ev ayarlıyor, onları satıyor, komisyonunu alıyor ama devlete vergi yok. Bunlara kaçak emlakçı diyorlar. Ancak bunlar düpedüz sahtekar emlakçılardır. Bunun zararını da biz, vatandaş, devlet çekiyor. Emlakçılık Yasası’nın bir an önce ivedilikle çıkarılması gerekiyor" dedi.

Koray Ünlü

MERSİN