Denizli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Şubesi ekipleri tarafından üç escort sitesi üzerinden fuhuş yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Denizli genelinde escortluk yaparak fuhşa aracılık yapan üç siteye kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ve teşvik ettiği tespit edilen şüpheli A.K.B ve internet siteleri üzerinden müşteri temin ederek gizli fuhuş yaptığı tespit edilen S.K, N.E, D.Y, G,D, H.Ü, S.O, E.A, K.T, M.P, M.T, P.S. isimli bayanlar ile A.Y, İ.K isimli travesti olmak üzere toplam 13 kişi yakalandı. Apart sahibi şüpheli N.Ç. de fuhşa yer temin etmek suçundan gözaltına alındı. Ekipler, fuhuş yapan toplam 13 şahsa 22 bin 880 TL idari para cezası kesti.