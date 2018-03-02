İnternetten köpek almak istedi, dolandırıldı

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden köpek almak isteyen M.C. bir ilandaki verilen telefon numarasını aradı. İddiaya göre, ilanı veren C.K, M.C.'ye kendisinin yurt dışına çıkacağını 2 pomeranian boo cinsi köpeğine ücretsiz olarak sahiplenecek kişiler aradığını belirtti.

İddiaya göre C.K, köpeklerin, Artvin Hopa’daki B.M isimli veterinerde olduğunu söyleyip veterinerin numarasını M.C’ye verdi.

Önce 500 TL sonra 2 bin TL gönderdi

Bunun üzerine M.C., B.M'yı aradı. B.M, hayvanların özel hayvan taşıması aracıyla gönderilmesi için hesap numarası vererek 500 TL gönderilmesini istedi. Verilen hesaba parayı yatıran M.C'yi arayan B.M bu kez sigorta işlemleri için 2 bin TL daha göndermesi gerektiğini söyledi. Durumdan şüphelenen M.C’yi veterinerlik belgesi ve veteriner kliğinin numarasını vererek ikna eden B.M, köpeklerin sigortasının 2 bin TL olması gerektiğini söyledi. M.C. bunun üzerine B.M’ye 2 bin TL'yi daha gönderdi.

Daha sonra durumdan şüphelenen M.C. sigorta poliçesi istediğinde dolandırıldığının farkına vardı. Poliçede direten M.C. daha sonra B.M'ye ulaşamadı. İlanı veren C.K’ya da ulaşamayan M.C. durumu Marmaraereğlisi Adliyesine giderek Cumhuriyet Savcısına bildirdi.

"Benden başka birçok kişiyi de dolandırmışlar"

Olay hakkında bilgi veren M.C, "İnternette gördüğüm ilandaki köpekleri çocuklarım çok istediği için almak istedim. İlk önce C.K isimli ilan sahibi ile görüştüm. Bana kendisinin yurt dışına çıkacağını, 2 pomeranian boo cinsi köpeği ücretsiz vermek istediğini söyledi. Köpeklerin sözde veteriner B.M’ye ait Hopa veteriner kliniğinde olduğunu söyleyen C.K’ya inanarak sözde veterineri aradım. Daha sonra köpeklerin Artvin Hopa’dan Tekirdağ’a gönderilmesi için hayvan taşıma şirketi ücreti olarak 500 TL istedi. Bu 500 TL’yi sözde veteriner B. M’nın hesabına gönderdim. B.M köpeklerin sigortası için de daha sonra benden 2 bin TL istedi. Bundan şüphelensem de gönderdiği veterinerlik belgesi ve veteriner kliniği numarası sonrası ikna olarak 2 bin TL gönderdim. B.M’nın konuşmasından sigorta poliçesi istediğimde şüphelendim. Bunun üzerine C.K’yu da arayınca dolandırıldığımı anladım. Hemen Cumhuriyet Savcısına giderek şikayetimi ilettim. Sözde veteriner B.M ve köpek ilanının sahibi C.K’nın banka hesapları donduruldu. Benden başka birçok kişiyi de dolandırmışlar. Emniyet güçlerimizin ve savcılarımızın buna çözüm bulmasını istiyoruz. Paramız iade edilmeli. Gönderdiğimiz para banka aracılığıyla iade edilmeli. Bankalar da bu konuda bizlere yardımcı olmalı. Başkalarının da canı yanmasın" dedi.

Köpeklerin sahibi olduğunu söyleyen C.K. ve sözde veteriner kliniği sahibi B.M’nın banka hesaplarının dondurulduğu öğrenildi.

Emre Gülle

