İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi adliyeye sevk edildi

Antalya'da internetten tanışıp barda buluştuğu 40 yaşındaki kadının çantasından ev ve araç anahtarı, ruhsat, kimlik, ehliyet, cep telefonu ile 170 TL'sini çaldığı ileri sürülen Ahmet A., kaldığı rezidansta sevgilisiyle birlikte Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. 49 ayrı suçtan yakalama kararı ve 71 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet A.’nın 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 61 bin 720 TL para cezası olduğu belirlendi.



Ahmet A. ve sevgilisi Huşdila S., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adem Akalan-Harun Erdoğdu