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İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi adliyeye sevk edildi

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da internetten tanıştığı kadınları ağına düşürüp, para ve özel eşyalarını gasp edip rezidansta başka kadınlarla alem yaparken yakalanan şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi adliyeye sevk edildi

29 Temmuz 2017 15:57
İnternetten tanıştığı kadınları dolandıran suç makinesi adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Antalya'da internetten tanışıp barda buluştuğu 40 yaşındaki kadının çantasından ev ve araç anahtarı, ruhsat, kimlik, ehliyet, cep telefonu ile 170 TL'sini çaldığı ileri sürülen Ahmet A., kaldığı rezidansta sevgilisiyle birlikte Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. 49 ayrı suçtan yakalama kararı ve 71 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet A.’nın 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 61 bin 720 TL para cezası olduğu belirlendi.

Ahmet A. ve sevgilisi Huşdila S., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Adem Akalan-Harun Erdoğdu


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