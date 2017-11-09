İnternetten tüfek alıp zincirleme gasp yapan zanlılar yakalandı

İlk olay, 10 Ekim günü Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir markette meydana geldi. Yüzleri kar maskeli iki kişi elindeki pompalı tüfekle girdiği marketin kasasında bulunan 11 bin 655 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine harekete geçen polis, gaspçıları yakalamak için çalışmaya başladı.

Daha sonra ise aynı şüpheliler 29 Ekim günü Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki bir pizzacı dükkanına yüzlerinde kar maskesi ve ellerinde silahla girip çalışana silah doğrultarak kasadaki paraları vermesini söyledi. Ölümle tehdit edilen genç adam kasada bulunan bin 700 lirayı şüphelilere verdi. Zanlılar kayıplara karıştı. Polis olay yerine gelerek gerekli incelemeleri yapıp zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Aynı kişiler bu olaydan 5 gün sonra ise Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan markete pompalı tüfekle girdi. Zanlılar, çalışanları ölümle tehdit ederek kasada bulunan 6 bin 400 lirayı alıp kayıplara karıştı.

5 gün arayla iki gasp yaşanınca özel ekip kuruldu

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Adana'da 5 gün arayla iki gasp birden olunca ikinci gasp olayının yaşandığı markete gelip bizzat olay yerinde inceleme başlattı. Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine bu gasp olaylarının mutlaka çözülmesi gerektiğini bunun için özel ekip oluşturulmasını, marketin ve zanlıların geliş ve kaçış güzergahı üzerindeki bütün güvenlik kameralarının incelenmesi talimatını verdi. Talimat üzerine gasp büro masasındaki deneyimli polislerden özel bir ekip oluşturuldu.

96 saat 422 güvenlik kamerası görüntüleri izlendi

Özel ekip önce Yıldız'ın talimatı doğrultusunda 2 olayda zanlıların kaçabileceği ve geliş noktasındaki bütün güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Özel ekipten 2 polis toplanan 422 güvenlik kamerasını 96 saatte saniye saniye izleyerek zanlıların gasp olayına gerçekleştirmek geldiği otomobilin plakasını saptadı. 01 RCE 88 plakalı otomobilin bir çok suçtan kaydı bulunan Şefik A.'ya ait olduğunu ortaya çıkardı. Şefik A.'nın suçları ise Cihan S. isimli arkadaşıyla birlikte gerçekleştirdiğini belirledi.

Yıldız, şafak vakti baskın talimatı verdi

Polis 4 günde zanlıları saptayınca operasyonu bizzat yöneten Yıldız, 8 Kasım sabahı şafak vakti zanlıların yaşadığı iki ayrı eve baskın yapılması emrini verdi. Bu emir doğrultusunda polis Şefik A.'yı yaşadığı Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki evinde, Cihan S.'yi ise Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde bulunan evinde uyurken yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya aldı.

Pompalı tüfek internetten alınmış

Polis evde yaptığı aramada pompalı tüfek ve bir de tabanca ele geçirdi. Yapılan incelemede pompalı tüfek ve tabancanın ruhsatsız olduğu pompalı tüfeğin internet üzerinden satın alındığını belirlendi.

Polis zanlılarla ilgili araştırmayı derinleştirdiğinde aynı zanlıların Mersin'in Tarsus ilçesinde bir market gasbına karıştığını saptadı. Polis zanlıları, "tasarlayarak zincirleme gasp" suçundan ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya