Seyahat konusunda Google’da yapılan aramaları incelediğimizde otobüs ve uçak biletleri ile ilgili yapılan aramaların son 12 senede yükselişe geçtiği görünüyor. 2012’den bu yana ise bu yükseliş daha belirgin. Bu da şu anlama geliyor; insanlar artık seyahat planlarını ve programlarını internete bakarak, kontrol ederek ve araştırarak yapıyor. Arama motoru verilerinden bahsetmişken uçak bileti ile ilgili yapılan aramalar otobüs biletine oranla kat ve kat yüksek durumda.

Türkiye'de yaşanan üzücü olaylar, terör saldırıları, internetten yapılan aramalara etki etse de, yıl içerisindeki genel trendin arttığını görüyoruz. Özellikle son yıllarda yaza denk gelen Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yapılan aramaların sayısı en yüksek hacme ulaşıyor. İnternet sayesinde uçak bileti için yapılan aramalarda sefer, saat, uçak tipi, ikram, check-in gibi pek çok işlem bir kaç tıkla yapılabiliyor. Konu hakkında görüşlerini aldığımız Hepfly.com CEO’su Orkun Tekin, detaylı bilgileri paylaştı.

Yıl içerisinde insanların etkileşimleri ve teknolojinin önceki yıllara nazaran daha hızlı ilerlemesi kişilerin seyahat alışkanlıklarının da değişmesine neden oldu. 2016 yılı verilerine göre İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana illeri yurtiçinde en çok arama yapılan şehirlerdi. Yurt dışı seyahatleri için ise insanlar Bakü, Düsseldorf, Selanik, Atina, Amsterdam gibi seyahat süresi daha kısa olan şehirlere tercihlerinde öncelik verdi.

Yurtiçi en çok arama yapılan şehirlerin kendi içinde yüzdeleri şöyle:

"İstanbul %36

İzmir %16

Ankara %13

Antalya %13

Adana %9

Trabzon %7

Gaziantep %5".

Büyükşehirler arası yapılan uçuş aramaları diğer İç Anadolu ve Doğu Anadolu şehirlerine oranla büyük farklılıklar göstermekte. İş imkanları, nüfus, yaşam standartları gibi etkenler daha çok genç kesimin havayolunu tercih etmesi ve fiyat araştırmasına neden olan önemli unsurlar olarak belirtiliyor. Bunun dışında yurtdışı aramalarına iş ve tatil açısından bakacak olursak tercih edilen şehirlerin arama oranlarının birbirine yakın olduğu gözlemleniyor.

Yurtdışı en çok arama yapılan şehirlerin kendi içinde yüzdeleri şöyle:

"Bakü %20

Düsseldorf %20

Selanik %17

Atina %15

Amsterdam %14

Phuket %14".

2016 yılı içerisinde uçak bileti sorgulama rakamlarının yüksek oluşu mobil uygulamaların da hayatımıza girişiyle birlikte büyük ölçüde bir artış gösteriyor. Kullanım kolaylığı ve bilgiye anında erişim, yolcuların karşılaştırmalarla bütçelerine en uygun bileti seçme imkanı sağlıyor. Seyahat alışkanlıklarının değişmesinde zaman ve konforun büyük bir payı olduğu da belirten Tekin, yıl içerisinde en çok bilet satışı gerçekleştirilen şehirlerin başında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropoller olduğunu söyledi.

Yurtiçi en çok bilet satılan destinasyonların kendi içinde yüzdeleri şöyle:

"İzmir -İstanbul %20

İstanbul -İzmir %19

İstanbul - Ankara %18

Ankara -İstanbul %17

İstanbul -Adana %13

İstanbul -Trabzon %13".

Yurtdışına yapılan uçuşlar yüzde 70 oranında tatil amaçlı. Bunun dışında seyahat edilen şehrin coğrafyası ve popülerliğinin de önemli olduğunun altı çizmek gerekir. Önceden gidilecek şehir ile ilgili araştırmalar yapılması, turizm firmalarının içerik konusunda da zengin bir kaynak hazırlamasına neden olmakta. Öyle ki birçok firma blog ve şehir sayfalarıyla da ziyaretçilerine seçim yapma konusunda yardımcı oluyor. İçerikler gidilecek şehirde ne yenir, nerede kalınır, neler yapılır gibi kişinin cevap aradığı sorulara yanıtlar sunuyor. Bu sayede yolculuk planlaması daha da kolay hale geliyor.

Yurtdışı en çok bilet satılan destinasyonların kendi içinde yüzdeleri şöyle:

"İstanbul - Bakü %20

İstanbul - Tiflis %19

İstanbul - Londra %18

İstanbul - Amsterdam %17

İstanbul - Roma %13".

2016 yılında yurtiçi satılan en uygun biletlerin 17 TL ile Antalya, yurtdışı en uygun bilet ise 120 TL ile Atina uçuşları olduğu belirtildi. Özellikle son yıllarda havacılık sektörüne yapılan yatırımlar, ülkemizde kurulan ve faaliyet gösteren havayollarının uçuş noktalarını artırması, global anlamda da büyük bir piyasa oyuncusu olmamızı sağladı diyen Tekin, 2017’de özellikle havacılık sektörü ile paralel olarak turizm sektörünün de yoğun ilgi göreceğini belirtti. Yaşanan ekonomik olumsuzluklar ve terör saldırıları aranma trendinde ay bazında düşüş gösterse de yıllık bazda artacağını vurgulayan Tekin, artık insanların tatile gidecekleri net tarihi kestiremeseler bile yoğun bir inceleme yaptığını ve bu yüzden aramaların arttığını da sözlerine ekledi.

Hepfly.com’un da gelişimine devam ettiğini söyleyen Tekin, ''2017 ziyaret hedefimizi önceki yıla oranla 4 katına çıkarmak istiyoruz. Ana odağımız yurtiçinde başarıyı sağladıktan sonra yurtdışına açılmak. Expedia 2016 yılında 71 milyar dolar iş hacmini yakaladı. Akıllı sistemler ve uygulamalar ile online turizm sektörünün büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla pastadaki pay da sürekli artıyor'' şeklinde konuştu.

