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INTERPOL Başkanı Hangwei istifa etti

INTERPOL Başkanı Hangwei istifa etti
INTERPOL Başkanı Hangwei istifa etti

Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) yetkilileri, Çin’de tutuklu bulunan INPERPOL Başkanı Meng Hongwei’nin istifa ettiğini açıkladı.

Çin'e gittiğinden beri yaklaşık bir haftadır haber alınamayan INPERPOL Başkanı Meng Hongwei'nin geçtiğimiz saatlerde, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından Fransa'nın Lyon kentinde bulunan INTERPOL Genel Sekreterliği, Teşkilat Başkanı Meng Hongwei'nin istifa ettiğini bildirdi. 

INTERPOL yetkilileri, Güney Koreli Kim Jong Yang'ın başkanlık görevini üstleneceğini ifade ederken, 18-21 Kasım tarihleri arasında Dubai'de bir toplantı gerçekleştirilerek yeni başkan atanacağını açıkladı.  

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