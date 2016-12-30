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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi Samsun'da yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi Samsunda yakalandı

30 Aralık 2016 15:06

Azerbaycan polisi tarafından 'dolandırıcılık' suçundan arandığı iddia edilen ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Azeri uyruklu Natıg H.'nin(48), Türkiye'ye geldiği ve Samsun'da olduğu tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri günler süren takip sonucu Natıg H.'yı bugün İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Gürbüz Camii önünde yakaladı. Gözaltına alınan Azeri vatandaşı Natıg H. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Natıg H.'nin Azerbaycan'daki bir üniversitede hoca olduğu öğrenildi. Natıg H.'nin Azerbaycan'dan ABD'ye, oradan da Türkiye'ye geldiği ileri sürüldü. 

Natıg H., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: interpol, kırmızı bülten


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